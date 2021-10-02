Чому для схуднення потрібно добре спати: пояснення експерта

Якщо вам вже довгий час не вдається скинути вагу, причина може критись не у харчуванні чи недостатній кількості фізичних навантажень. Можливо, вам просто варто переглянути ваш режим сну. Чому це так важливо – читайте далі у матеріалі.

Доцент Медичного центру Дюкського університету у Північній Кароліні, експерт зі сну та невролог Суджая Кансагра розповів, чому якість сну може як допомогти позбутись кількох зайвих кілограмів, так і стати вашим ворогом, лише збільшуючи вагу.

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Від недосипу людина більше їсть

За даними останнього дослідження ті люди, які спали менш як 7 годин за ніч, робили набагато більше перекусів протягом наступного дня ніж ті, хто мав повноцінний сон. Для цього опитали понад 20 тисяч учасників.

Виявилось також, що вони обирали зовсім не корисні перекуси, а ті, що містять багато швидких вуглеводів, цукру, жиру та кофеїну. З часом усі ці додаткові калорії накопичуються і можуть додати зайвих кілограмів.

При недосипі людина починає переїдати / Фото Freepik

Як сон впливає на обмін речовин

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При нестачі сну, організм починає виділяти більше кортизолу – гормону стресу. Через це організм починає накопичувати калорії у вигляді жиру. Свою роль відіграє й інсулін:

Інсулін, який відповідає за транспортування глюкози в клітини, від недосипу погано працює. Це призводить до підвищення рівня цукру в крові, і знову ж таки, більше калорій перетворюється на жир Суджая Кансагра Доцент Медичного центру Дюкського університету

Нестача сну не сприяє фізичній активності

Людина, яка ніяк не може виспатись, починає більше їсти, і натомість – набагато менше рухатись. Усе просто: від недосипання ми втомлені, у нас банально немає сил та енергії на фізичні вправи. Кому захочеться із задоволенням вставати на ранкову пробіжку о 7 ранку, вклавшись спати при цьому о 2 ночі?

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Експерт зі сну також зазначає, що здоровий сон – це одна із найголовніших складових схуднення. Щоб почуватись бадьорим, дорослій людині потрібно від 7 до 9 годин сну щодня.