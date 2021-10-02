Почему для похудения нужно высыпаться: объяснение эксперта

Если вам уже долгое время не удается сбросить вес, причина может крыться не в питании или недостаточном количестве физических нагрузок. Возможно, вам просто стоит пересмотреть ваш режим сна. Почему это так важно – читайте далее в материале.

Доцент Медицинского центра Университета Дюка в Северной Каролине, эксперт по сну и невролог Суджая Кансагра рассказал, почему качество сна может как помочь избавиться от нескольких лишних килограммов, так и стать вашим врагом, только увеличивая вес.

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От недосыпа человек больше ест

По данным последнего исследования те люди, которые спали менее 7 часов за ночь, делали гораздо больше перекусов в течение следующего дня чем те, у кого был полноценный сон. Для этого опросили более 20 тысяч участников.

Оказалось также, что они выбирали совсем не полезные перекусы, а те, которые содержат много быстрых углеводов, сахара, жира и кофеина. Со временем все эти дополнительные калории накапливаются и могут добавить лишних килограммов.

При недосыпе человек начинает переедать / Фото Freepik

Как сон влияет на обмен веществ

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При недостатке сна, организм начинает выделять больше кортизола – гормона стресса. Из-за этого организм начинает накапливать калории в виде жира. Свою роль играет и инсулин:

Инсулин, отвечающий за транспортировку глюкозы в клетки, от недосыпа плохо работает. Это приводит к повышению уровня сахара в крови, и опять же, больше калорий превращается в жир Суджая Кансагра Доцент Медицинского центра Университет Дьюка

Недостаток сна не способствует физической активности

Человек, который никак не может выспаться, начинает больше есть и меньше двигаться. Все просто: от недосыпания мы уставшие, у нас банально нет сил и энергии на физические упражнения. Кому захочется с удовольствием вставать на утреннюю пробежку в 7 утра, уложившись спать при этом в 2 часа ночи?

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Эксперт по сну также отмечает, что здоровый сон – это одна из главных составляющих похудения. Чтобы чувствовать себя бодрым, взрослому человеку нужно от 7 до 9 часов сна ежедневно.