Сентябрь готовит украинцев к зиме и огорчает непогодой. Как отвлечься от серой обыденности – в материале.

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Определите симптомы грусти

Сезонные изменения часто влияют на людей, утверждает Керри Маклеод, руководитель информационного отдела организации "Психическое здоровье". Состояние меланхолии и печали при смене погоды называют сезонным аффективным расстройством.

Изменение погоды значительно больше влияет на настроение и уровень энергии, что приводит к появлению симптомов депрессии, которые оказывают значительное влияние на повседневную жизнь,

– рассказывается Маклеод.



Изменение погоды может негативно влиять на настроение и самочувствие / Фото Pexels

Как определить, что сезонный синдром у вас присутствует:

Не хватает энергии, вы находитесь в состоянии апатии.

Повысилась раздражительность и ухудшается настроение.

Возникают трудности с концентрацией внимания.

Эксперт советует обратиться к врачу, если плохое самочувствие, негативные мысли и нестабильное поведение продолжаются более двух недель.

Находитесь под ярким светом

Конечно, в пасмурные осенние дни трудно найти лучик солнца, поэтому можно заменить его искусственным светом. Согласно исследованиям, световая терапия – достаточно эффективное решение проблемы плохого настроения. Не стоит сидеть в темных угнетающих помещениях, позвольте себе пустить искусственное солнце в свой дом или на рабочее место.

Употребляйте витамин D

Когда на улицах безоблачная погода, наше тело получает витамин D через прямые солнечные лучи. Он помогает регулировать кальций и фосфат в теле. Конечно, когда на улице середина осени, о солнце можно только мечтать. Поэтому, чтобы не терять солнечный витамин, лучшим вариантом будет обратиться к врачу, сдать анализы и при необходимости приобрести витамин. Употреблять добавку по собственному усмотрению не стоит – это может повредить здоровью.

Действительно ли витамин D эффективен Хотя многие врачи рекомендуют употреблять этот витамин в холодное время года, чтобы компенсировать недостаток солнечного света, некоторые исследователи утверждают, что это – Хотя многие врачи рекомендуют употреблять этот витамин в холодное время года, чтобы компенсировать недостаток солнечного света, некоторые исследователи утверждают, что это – неэффективно . Эксперты отмечают, что добавки витамина D будут иметь эффект только тогда, когда у человека изначально дефицит этого элемента.

Не ленитесь – тренируйтесь

Хотя из-за погоды так хочется посидеть дома или подольше полежать под теплым одеялом, не стоит забывать о физических тренировках. Такие нагрузки как бег, прыжки или велосипед поднимают в организме уровень важных гормонов. Серотонин, дофамин и эндорфин выделяются при физических нагрузках и повышают настроение.

Но не обязательно проводить часы в зале – 20 минут тренировок в день помогут вам чувствовать себя бодро и счастливо.

Встретьтесь с друзьями

И снова возвращаемся к этому непреодолимому желанию остаться дома на весь день, когда за окном непогода. В такие дни не хочется ничего делать, видеться с кем-то или общаться. Однако Маклеод утверждает, что выход из социальной жизни может быть причиной плохого психического здоровья.

Поэтому стоит взять волю в кулак и начать строить планы: встретиться с друзьями, коллегами или родственниками, посетить новый музей или ресторан. Живое общение положительно влияет на общее самочувствие и поднимает настроение.

Если возможности встретиться с близкими нет, поддержка связи через мессенджеры или видеосвязь – хорошая альтернатива, которая поможет поддерживать контакт с социумом.

Наладьте отношения с плохой погодой

Непогода – не причина сидеть дома. Стоит попробовать насладиться осенней атмосферой города, сходить в парк. Можно создать особый плейлист и окунуться в исследование новой атмосферы.



Особая атмосфера во время прогулки поможет улучшить настроение и вдохновиться / Фото Pexels

Не стоит откладывать поход в новое кафе или путешествие в лес. Осень может удивить и вдохновить, поэтому изучение этого времени года и улучшение отношений с ней помогут плохому настроению, повысят активность и помогут пережить пасмурные дни.

Найдите новое хобби

Давно хотелось научиться играть на музыкальном инструменте, наконец прочитать книгу, на которую не было времени или освоить рисование? Осень поможет вам в этом! Найдите время, которое вы можете посвятить новой заинтересованности и творите, вдохновляясь холодной погодой.

Начните вести дневник

Плохо себя чувствуете? Начните записывать свои переживания, выливая их на бумаге. Если у вас накопилось много негатива. Жаловаться на жизнь – это нормально.

Авторы книги "Искусство мечтать" Барбара Шер и Энни Готтлиб считают, что не стоит скрывать свое недовольство и стараться держать все в себе. Стоит сконцентрироваться на проблемах, визуализировать их и разбить вдребезги, жестоко высмеивая. Значительно легче это сделать на бумаге, чтобы не упустить ничего важного.

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Но не стоит забывать и о позитиве. Можно завести "счетчик хороших событий", который будет напоминать, что осень не состоит только из негатива, но и таит в себе много хорошего.

Не игнорируйте солнце

Холодные сезоны не могут похвастаться солнечной погодой, и когда в конце концов наступают погожие дни, надо насладиться ими в полной мере. Можно устроить пикник, выбраться за город, взять выходной на работе и посвятить день семье и природе.