Чому ми набираємо вагу: 7 факторів, про які ви не здогадувались

Проблема зайвої ваги дуже актуальна. І здається, усі знають, що зайві кілограми з'являються виключно через переїдання та сидячий спосіб життя. Проте ви й не здогадувались, що причиною може бути й наш психологічний стан.

Психологиня Наталія Борисова розповіла, що більшість шукають якісь чудо-засоби, щоб схуднути. Тоді як у першу чергу потрібно звернути увагу на самооцінку, своє оточення та інші речі. Дізнайтесь, чому правильне харчування та спорт можуть бути неефективними і які "проблеми" у нашій голові можуть бути причинами зайвої ваги.

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Постійний стрес

У стресових ситуаціях вам здається, що їжа піднімає настрій і беретесь за черговий смаколик.

Так вам здається, що це заглушає біль переживань,

– каже психологиня

Самотність

Якщо вам із самого дитинства не вистачає уваги близьких, то це також може стати причиною переїдання та зайвої ваги. На жаль, це працює як у дітей, так і у дорослих.

Нестача уваги також провокує переїдання / Фото Pexels

Страх

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Прихований страх перед навколишнім світом змушує вас вибудовувати своєрідний бар'єр: "Неусвідомлене бажання захистити себе від зовнішнього світу, який здається вам небезпечним і жорстоким.", – пояснює експертка.

Перфекціонізм

Вам здається, що ваше тіло недосконале, ви постійно ним незадоволені й живете у колі різних жорстких дієт та зривів, які приводять до ще більшого набору ваги.

Багато жінок виснажуючи свій організм неконтрольованими дієтами порушують баланс організму, тим самим провокуючи набір зайвої ваги,

– пояснює експертка

Незадоволення своїм тілом змушує нас сідати на дієти / Фото Freepik

Чим я більший, тим кращий

Постійна невпевненість у своїх силах, занадто низька самооцінка – це також один із факторів, що змушує вас переїдати та набирати зайві кілограми. Вам починає здаватись, що ви станете більш помітною для оточуючих.

Набираючи вагу, людині здається, що він примножує свою значимість, але це всього лише ілюзія,

– каже пані Наталя

Невміння радіти

Ви просто не вмієте радіти простим буденним речам або ж у вас немає справи, яка приносила вам задоволення. Тому ви бачите задоволення у їжі й намагаєтесь втішати себе, поглинаючи якомога більше смаколиків.

Їжа може стати єдиним задоволенням / Фото Pexels

Насилля

Як би сумно це не звучало, але пережите насилля у дитинстві чи дорослому віці також може змусити вам ховатись від світу і набирати зайві кілограми.