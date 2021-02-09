Під час прийому їжі ми часто не помічаємо, що вже давно наситились і продовжуємо їсти далі. В результаті – постійні переїдання і почуття вини. Дізнайтесь про справжні причини такого переїдання і як з ними справитись від дієтологині Тетяни Лакусти.

Люди далеко не завжди їдять тоді, коли вони дійсно голодні, а дуже часто – просто під фільм, за компанію, від нудьги тощо. Лікар-терапевт, дієтологині Тетяна Лакуста розповіла у соцмережах, чому ми їмо більше, ніж нам насправді хочеться, до чого це призводить та як позбутись такої звички.

Читайте також: Як не закинути нові корисні звички вже на початку року: 3 простих прийоми від експертки

Ми не відчуваємо голоду

Багато людей просто не вміють розрізняти справжній голод, розповідає дієтологиня: "Що для вас голод? Як ви його відчуваєте? Я часто питаю про це людей, які вказують на переїдання. Частина з них зовсім не розуміє та не відчуває як це "голод" Вони їдять, тому що прийшли додому, чи тому що ранок, чи тому що поруч їсть ще хтось."

Люди часто їдять просто за компанію з кимось / Фото Pexels

Це порушений зв'язок між самою людиною і її тілом. Таке порушення може проявлятись і у критичних випадках, коли організм людини буквально благає про допомогу:

Ви точно знаєте цю категорію людей – вони їздять на проф огляд на швидкій, тому що "кололо пів року у боці, але ще терпіти змога була, а то сьогодні вже як скрутило…",

– говорить експертка

Які причини переїдання

Здавалось би, як можна не відчувати голод, адже це такий сильний дискомфорт у тілі? Це відбувається поступово.

З самого дитинства людина може ігнорувати сигнали тіла через комплекси : "накручуючи себе фразами "немає сили волі", "немає дисципліни", "товста корова, треба їсти на пів відра менше"…", – наводить приклади Тетяна Лакуста.

Людина не слухає своє тіло через тиск зі сторони / Фото Pexels

Потім – додається вплив суспільства та стереотипи у масовій культурі: "Власне тіло вже ніхто не слухає, не поважає, зневажає, мета – бути параметрів "дівчини-підлітка"." Зрештою, людина й зовсім втрачає зв'язок з тілом:

Пропозиція починати їсти, коли голодний та спинятись, коли ситий – це незрозумілі речі для такої категорії людей,

– розповідає експертка

Людина вже просто не вміє зупинятись / Фото freepik

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Як припинити переїдати

Щоб знову відновити зв'язок зі своїм тілом, експертка радить для початку простий спосіб:

Якщо ви впізнали себе – почніть вести щоденник харчування, хоча б тиждень, щоб знайти зв’язок між їжею, її видом, емоціями, обставинами

Дієтологиня також закликає не забувати: Постійний голод – це не про їжу, а про відсутність любові."