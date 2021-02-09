Во время приема пищи мы часто не замечаем, что уже давно насытились и продолжаем есть дальше. В результате – постоянные переедания и чувства вины. Узнайте об истинных причинах такого переедания и как с ними справиться от диетолога Татьяны Лакусты.

Люди далеко не всегда едят тогда, когда они действительно голодны, а часто – просто под фильм, за компанию, от скуки и т.д. Врач-терапевт, диетолог Татьяна Лакуста рассказала в соцсетях, почему мы едим больше, чем нам действительно хочется, к чему это приводит и как избавиться от такой привычки.

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Мы не чувствуем голода

Многие люди просто не умеют различать настоящий голод, рассказывает диетолог: "Что для вас голод? Как вы его чувствуете? Я часто спрашиваю об этом людей, которые указывают на переедание. Часть из них совершенно не понимает и не чувствует как это" голод ". Они едят, потому что пришли домой, или потому что утро, или потому что рядом ест еще кто-то. "

Люди часто едят просто за компанию с кем-то / Фото Pexels

Так проявляется нарушенная связь между самим человеком и его телом. Такое нарушение может проявляться и в критических случаях, когда организм человека буквально умоляет о помощи:

Вы точно знаете эту категорию людей – они ездят на профосмотр на скорой, потому что "кололо полгода в боку, но еще терпеть возможность была, а вот сегодня уже как-то скрутило ...",

– говорит эксперт

Какие причины переедания

Казалось бы, как можно не чувствовать голод, ведь это такой сильный дискомфорт в теле? Это происходит постепенно.

С самого детства человек может игнорировать сигналы тела из-за комплексов: "накручивая себя фразами" нет силы воли "," нет дисциплины "," толстая корова, надо есть на пол ведра меньше "...", - приводит примеры Татьяна Лакуста.

Человек не слушает свое тело из-за давления со стороны / Фото Pexels

Затем – добавляется влияние общества и стереотипы в массовой культуре: "Собственное тело уже никто не слушает, не уважает, презирает, цель – быть параметров" девушки-подростка "." В конце концов, человек и вовсе теряет связь с телом:

Предложение начинать есть, когда голоден и останавливаться, когда сыт – это непонятные вещи для такой категории людей,

– рассказывает эксперт

Человек уже просто не умеет останавливаться / Фото freepik

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Как прекратить переедать

Чтобы снова восстановить связь со своим телом, эксперт советует для начала простой способ:

Если вы узнали себя – начните вести дневник питания, хотя бы неделю, чтобы найти связь между пищей, ее видом, эмоциями, обстоятельствами

Диетолог также призывает не забывать: "Постоянный голод – это не про еду, а об отсутствии любви. "