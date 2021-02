Выпить стакан воды утром, правильно питаться, ходить в зал – все это требует регулярных усилий. Все дело в правильном мышлении. Выполняйте эти три простых упражнения, чтобы закрепить новые привычки и не забросить их.

Сколько же мы наобещали себе в новогоднюю ночь! Осталось самое легкое – всего лишь придерживаться этих обещаний. Известный американский фитнес-тренер Стефани Мансур поделилась тремя простыми упражнениями, которые позволят вам не бросать свои цели в начале пути. Стефани ведет собственную программу "Step It Up with Steph", где делится полезными лайфхаками для правильного похудения, помогая миллионам людей достигать своих целей.

Утренняя медитация

Позитивное утро – залог хорошего дня. Поэтому Стефани советует вместо просмотра ленты в инстаграме настроить себя на правильно начало дня.

К примеру, если вы пообещали себе регулярно заниматься спортом для собственного здоровья, запишите себе похожие слова и говорите их каждое утро: "Я чувствую себя так хорошо, когда занимаюсь упражнениями три раза в неделю. Мне нравится, каким крепким становится моё тело после тренировки".

Утренняя медитация зарядит вас энергией на целый день / Фото Pexels

После этого можете сделать короткую медитацию: делайте медленные вдохи и выдохи, конценрируясь на своей цели.

Правильный перерыв от работы днем

Фитнес-тренер советует ... делать себе комплименты. Да, хвалить себя можно и нужно. Будильник на телефоне напомнит вам делать перерывы на пару минут, чтобы во время напряженного дня восстановить связь с самим собой.

Скажите себе, какой замечательный обед вы только что съели, или насколько вы продуктивная, или даже просто похвалите себя за тот факт, что вы сделали паузу в течение дня, чтобы отдохнуть,

– говорит Стефани

Важно делать перерывы и заботиться о себе / Фото Pexels

Мечтать перед сном

Мечты – это не только детское занятие, взрослым тоже очень полезно это делать. Перед тем, как лечь спать, в деталях представьте себе, как вы будете чувствовать себя, когда достигнете своей цели, как будете выглядеть, каким будет ваш день. Важно визуализировать свои желания.

Я призываю всех своих клиентов, которые худеют, представлять конечный результат. Они могут представить себя с новой фигурой и в своем любимом наряде,

– рассказывает тренер

Соблюдая эти простые правила, вы в течение целого дня будете держать себя в тонусе и ваша цель всегда будет стоять у вас перед глазами.