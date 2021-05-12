Чому не можна користуватися губкою в душі: пояснює дерматолог

Якщо ви любите користуватися мочалкою у душі – будьте обережні! Вона приховує багато небезпек, які можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Про це розповів популярний у тіктоці дерматолог, який закінчив Гарвардський коледж, доктор Чарльз. У своєму блозі він розповідає цікаві факти про людське тіло.

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В одному з нещодавніх роликів медик пояснив, чому ми всі повинні уникати мочалок та губок під час прийому душу. Його вже переглянули майже 2 мільйони разів.

Доктор Чарльз взагалі не рекомендує користуватися такими засобами для догляду за тілом. Адже, якою б не була губка, вона може завдати шкоди для вашого здоров’я.

М’яка мочалка із люфи може стати розсадником бактерій. Твердіші губки здатні пошкодити вашу шкіру. Вони залишають там невеликі тріщини, – розповідає доктор Чарльз.

Тверді губки можуть пошкодити вашу шкіру / Скриншот тікток drcharlesmd1

Якщо ви надаєте перевагу тканинним губкам, то це теж не найкращий варіант. Їх дуже складно відмити, тому там також можуть залишатися небезпечні бактерії.

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Тканинні губки теж можуть зашкодити вашому здоров’ю / Скриншот тікток drcharlesmd1

На думку лікаря, є надзвичайно просто альтернатива мочалкам і губкам. Він пропонує вмиватися власними руками – це найнадійніший спосіб.

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