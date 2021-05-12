Об этом рассказал популярный в тиктоке дерматолог, который закончил Гарвардский колледж, доктор Чарльз. В своем блоге он рассказывает интересные факты о человеческом теле.
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В одном из недавних роликов медик объяснил, почему мы все должны избегать мочалок во время приема душа. Его уже просмотрели почти 2 миллиона раз.
Доктор Чарльз вообще не рекомендует пользоваться такими средствами для ухода за телом. Ведь, какой бы ни была мочалка, она может нанести вред для вашего здоровья.
Мягкая мочалка с люфы может стать рассадником бактерий. Более твердые мочалки способны повредить вашу кожу. Они оставляют там небольшие трещины, – рассказывает доктор Чарльз.
Твердые мочалки могут повредить вашу кожу / Скриншот тикток drcharlesmd1
Если вы предпочитаете тканевые мочалки, то это тоже не лучший вариант. Их очень сложно отмыть, поэтому там также могут оставаться опасные бактерии.
Тканевые мочалки также могут навредить вашему здоровью / Скриншот тікток drcharlesmd1
По мнению врача, существует чрезвычайно простая альтернатива мочалкам. Он предлагает умываться собственными руками – это самый надежный способ.
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