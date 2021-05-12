Об этом рассказал популярный в тиктоке дерматолог, который закончил Гарвардский колледж, доктор Чарльз. В своем блоге он рассказывает интересные факты о человеческом теле.

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В одном из недавних роликов медик объяснил, почему мы все должны избегать мочалок во время приема душа. Его уже просмотрели почти 2 миллиона раз.

Доктор Чарльз вообще не рекомендует пользоваться такими средствами для ухода за телом. Ведь, какой бы ни была мочалка, она может нанести вред для вашего здоровья.

Мягкая мочалка с люфы может стать рассадником бактерий. Более твердые мочалки способны повредить вашу кожу. Они оставляют там небольшие трещины, – рассказывает доктор Чарльз.

Твердые мочалки могут повредить вашу кожу / Скриншот тикток drcharlesmd1

Если вы предпочитаете тканевые мочалки, то это тоже не лучший вариант. Их очень сложно отмыть, поэтому там также могут оставаться опасные бактерии.

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Тканевые мочалки также могут навредить вашему здоровью / Скриншот тікток drcharlesmd1

По мнению врача, существует чрезвычайно простая альтернатива мочалкам. Он предлагает умываться собственными руками – это самый надежный способ.

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