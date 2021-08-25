Блогер, який зареєстрований у тіктоці під ніком jasonmora2, здивував багатьох користувачів такою несподіваною порадою. Він наочно продемонстрував, що відбувається із напоєм, коли туди додають лід. Хлопець добре про це знає, адже сам працює у Dunkin Donuts.

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Ви маєте побачити, що отримаєте, коли просите велику склянку напою з льодом, – зазначив хлопець.

На початку відео ми бачимо дві пластикові склянки: одна із них повністю наповнена напоєм із льодом. Хлопець вирішив перелити майже весь напій в пусту ємність. Результат здивував багатьох людей. Склянка виявилась лише навпіл наповненою.

Результат експерименту / Скриншот тікток jasonmora2

В інших відео хлопець навіть поділився секретом, що деякі його колеги спеціально чекають, поки лід трохи розтане, щоб зекономити напій.

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Дивовижно, але відео стало просто скажено популярним у тіктоці. Минуло кілька днів, а його вже переглянули майже 16 мільйонів разів. Деяких людей це розсмішило, адже їм здавалося, що про це усі знають. Але ні. У коментарях знайшлися люди, які не здогадувалися про цю особливість. А дехто навіть поділився власною порадою, як "обійти" проблему.