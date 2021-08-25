Блогер, который зарегистрирован в тиктоке под ником jasonmora2, удивил многих пользователей неожиданным советом. Он наглядно продемонстрировал, что происходит с напитком, когда туда добавляют лед. Парень хорошо об этом знает, ведь сам работает в Dunkin Donuts.

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Вы увидите, что получите, когда просите большой стакан напитка со льдом, – отметил парень.

В начале видео мы видим два пластиковых стаканы: один из них полностью наполнен напитком со льдом. Парень решил перелить почти весь напиток в пустую емкость. Результат удивил многих людей. Стакан оказалась только наполовину полным.

Результат эксперимента / Скриншот тикток jasonmora2

В других видео парень даже поделился секретом, что некоторые его коллеги специально ждут, пока лед немного растает, чтобы сэкономить напиток.

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Удивительно, но видео стало просто чертовски популярным в тиктоке. Прошло несколько дней, а его уже посмотрели почти 16 миллионов раз. Некоторых людей это рассмешило, ведь им казалось, что об этом все знают. Но нет. В комментариях нашлись люди, которые не догадывались об этой особенности. А кое-кто даже поделился собственным советом, как "обойти" проблему.