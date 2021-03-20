Обійми сприяють вивільненню в мозку окситоцину – гормону, який відповідає за збільшення довіри та соціальних зв’язків між людьми. Він також зменшує тривогу та страх. Ось чому обійми змушують нас почуватися в безпеці.

Коли нас обіймає людина, яку ми любимо, наш настрій миттєво покращується. Ми почуваємося улюбленими, втішеними і не одинокими.

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Чому ми обіймаємось

Однією з теорій є гіпотеза "соціального зв’язку". Акт фізичної близькості з іншою людиною може допомогти нам створити соціальні та емоційні зв’язки. Якщо взяти до уваги те, що люди живуть у соціальних групах, ця дія дозволяє розвивати довіру між ними.



Обійми сприяють довірі / Фото unsplash

Цей соціальний зв’язок поширюється на пошук партнера, з яким можна спаритися. Якщо ви не можете його знайти, ви не матимете нащадків, що ставить під загрозу виживання ваших генів.

Що таке окситоцин

Окситоцин має чимало псевдонімів, зокрема "гормон любові" чи "гормон обіймів". Він звільняється від невеликої залози, розташованої в мозку, яка називається задньою долею гіпофіза.

Найпростіші його функції – сприяти пологам та грудному вигодовуванню. Слово окситоцин насправді означає "швидкі пологи" у перекладі з грецької. Однак, що для нас цікавіше, цей гормон також пов'язаний з гамою почуттів задоволення від приємних занять, таких як оргазм, соціальні зв'язки, контакти з батьками та стосунки в парі. Якщо говорити менш науково, окситоцин допомагає нам знаходити кохання, любити когось і насолоджуватися тими почуттями, які ми отримуємо взамін.



Обійми роблять нас спокійнішими / Фото unsplash

Як окситоцин впливає на наш організм та мозок

Після вивільнення в мозок окситоцин зв’язується зі своїми "правильними" рецепторами, які присутні на нейронах у різних областях мозку. Цікаво те, що "ефект обіймів” окситоцину походить не від того, що він активує, а від того, що він пригнічує. Гормон приглушає діяльність різних областей мозку, зокрема і мигдалину, яка контролює багато функцій, але значною мірою відповідає за наш страх, агресію та сексуальні бажання.

При придушенні мигдалини окситоцин зменшує наші почуття страху і тривоги. Ця відсутність занепокоєння змушує нас почуватись у безпеці та коханими. Деякі описують це як почуття щастя.



Обійми змушують нас почуватися в безпеці / Фото unsplash

Деякі дослідження виявили, що коли партнери обіймаються, це викликає викид окситоцину, який знижує кров'яний тиск та змушує почуватися спокійнішими. Зниження артеріального тиску також корисно для здоров’я серцево-судинної системи.

Інші дослідження показали, що обійми зменшують стрес і знижують рівень зараження вірусами. Відомо, що стрес послаблює імунну систему та збільшує ймовірність захворіти.



Обійми роблять нас здоровішими / Фото unsplash

Чому деякі люди не люблять обійматися

Для деяких людей обійми просто не комфортні або відверто неприємні.