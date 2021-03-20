Объятия способствуют высвобождению в мозге окситоцина – гормона, который отвечает за увеличение доверия и социальных связей между людьми. Он также уменьшает беспокойство и страх. Вот почему объятия заставляют нас чувствовать себя в безопасности.

Когда нас обнимает человек, которого мы любим, наше настроение мгновенно улучшается. Мы чувствуем себя любимыми, утешенными и не одинокими.

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Почему мы обнимаемся

Одной из теорий является гипотеза "социальной связи". Акт физической близости с другим человеком может помочь нам создать социальные и эмоциональные связи. Если принять во внимание то, что люди живут в социальных группах, это действие позволяет развивать доверие между ними.



Объятия способствуют доверию / Фото unsplash

Эта социальная связь распространяется на поиск партнера, с которым можно спариться. Если вы не можете его найти, у вас не будет потомков, что ставит под угрозу выживание ваших генов.

Что такое окситоцин

Окситоцин имеет немало псевдонимов, в частности "гормон любви" или "гормон объятий". Он освобождается из небольшой железы, расположенной в мозге, которая называется задней долей гипофиза.

Простейшие его функции – способствовать родам и грудному вскармливанию. Слово окситоцин на самом деле означает "быстрые роды" в переводе с греческого. Однако, что для нас интереснее, что этот гормон также связан с гаммой чувств удовольствия от приятных занятий, таких как оргазм, социальные связи, контакты с родителями и отношения в паре. Если говорить менее научно, окситоцин помогает нам находить любовь, любить кого-то и наслаждаться теми чувствами, которые мы получаем взамен.



Объятия делают нас спокойнее / Фото unsplash

Как окситоцин влияет на наш организм и мозг

После высвобождения в мозг окситоцин связывается со своими "правильными" рецепторами, которые присутствуют на нейронах в разных областях мозга. Интересно то, что "эффект объятий" окситоцина происходит не от того, что он активирует, а от того, что он подавляет. Гормон приглушает деятельность различных областей мозга, в том числе миндалину, которая контролирует многие функции, но в значительной степени отвечает за наш страх, агрессию и сексуальные желания.

При подавлении миндалины окситоцин уменьшает наши чувства страха и тревоги. Это отсутствие беспокойства заставляет нас чувствовать себя в безопасности и любимыми. Некоторые описывают это как чувство счастья.



Объятия заставляют нас чувствовать себя в безопасности / Фото unsplash

Некоторые исследования показали, что когда партнеры обнимаются, это вызывает выброс окситоцина, который снижает кровяное давление и заставляет чувствовать себя спокойнее. Снижение артериального давления также полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Другие исследования показали, что объятия уменьшают стресс и снижают уровень заражения вирусами. Известно, что стресс ослабляет иммунную систему и увеличивает вероятность заболеть.



Объятия делают нас здоровее / Фото unsplash

Почему некоторые люди не любят обниматься

Для некоторых людей объятия просто не удобны или откровенно неприятны.