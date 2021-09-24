Існує 5 головних причин, чому люди так тримаються за старі стосунки та не можуть впустити у своє життя нове кохання, переконана психологиня Наталя Єжова. Вона також розповіла, як пережити важкий етап розлучення та забути про свого колишнього.

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Які головні причини

Спогади. Експертка порівняла відчуття зі смаколиком, який ви колись їли, і зараз хочеться ще. Так і зі старими стосунками: згадуючи позитивні моменти минулого, людині хочеться повернутись туди.

Незавершеність. Людина живе в ілюзіях: вона повною мірою ще не усвідомила розриві й сподівається, що хороші стосунки ще можна відновити. Або ж не може пробачити невиконану обіцянку або спільні плани, які не втілились у життя.

Зневіра. Здається, що такого великого кохання більше не буде, побудувати такі хороші стосунки більше не вийде, тому потрібно будь-якому ціною їх повернути.

Після розриву стосунків людині може здаватись, що таке кохання більше не повториться / Фото Pexels

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Низька самооцінка. Людина починає жаліти себе, почуватись самотньою та нікому не потрібною. Тому здається, що у теплі колишніх стосунків було краще, ніж зараз, наодинці.

Злиття пари. Якщо ви починаєте стосунки, лише щоб заповнити якусь порожнечу, закрити старі травми, знайти опору, то розставання принесе багато болю. Адже двом "половинкам" жити окремо набагато важче, ніж двом самостійним людям.

Як забути колишнього

Психологиня дала 2 поради, що ж робити далі людині, яка пережила розрив стосунків.

Вона радить звернути увагу на те, що такі стосунки – не унікальні. Якщо романтичні почуття виникли у вас один раз, то вони точно можуть виникнути і вдруге і втретє з іншими людьми.

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Також морально варто змиритись з тим, що ваш зв'язок вже розірваний, і не плекати зайвих надій: "Для цього потрібно попрацювати зі своєю самооцінкою, подбати про себе, щоб "відростити" цю "другу половинку" і стати цілісною особистістю. І тоді до нас притягнеться така ж цілісна людина", – каже Наталя Єжова. У цей час варто дивитись тільки у майбутнє.