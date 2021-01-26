Чому жалітися на життя буває навіть корисно: розповідає психологиня Алла Клименко

Нам часто здається, що ми забагато жаліємось близьким на проблеми у своєму житті. Психологиня Алла Клименко вважає, що часом наші скарги можуть свідчити про позитивні риси у характері. Які саме - читайте у матеріалі.

Джерело: сторінка в інстаграмі Алли Клименко

Звісно, трапляються токсичні люди, які настільки часто скаржаться на начальника, свою другу половинку, владу тощо, що їх обходять десятою дорогою: вони просто хочуть перекласти відповідальність на іншу людину. Проте це зовсім не означає, що будь-яка скарга робить з вас енергетичного вампіра. Психологиня Алла Клименко розповідає, чому жалітись на життя – це нормально і які приховані бажання за цим стоять.

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Ви думаєте, що варті більшого

Якщо ви жалієтесь на погані умови праці, значить ви точно знаєте, що гідні працювати у кращих умовах. Жаліючись, ви проявляєте самоповагу, адже розумієте, що ви як професіонал і просто людина заслуговуєте кращої роботи, кращих стосунків чи ставлення до себе. Визнаючи це, ви робите перший крок до щасливого життя.

Глибоко всередині ви знаєте – ви гідні кращого / Фото Unsplash

Ви знаєте, чого хочете

А це – другий крок. Скарги у першу чергу показують, чого ви не хочете мати, що потрібно змінити. Експертка вважає, що за скаргами стоїть чіткий еталон, бажання кращого життя, на яке ми поки що боїмося наважитись.

Брати відповідальність страшно, тому що треба ризикувати; бо здається, що немає сил реалізувати задумане; тому що не віримо, що наше бажання можна здійснити. Але це не привід опускати руки,

– каже психологиня

Якщо вам досі здається, що ви не знаєте, чого хочете – прислухайтесь до того, на що ви зазвичай жалієтесь.

Ви в силах це змінити

Люди рідко жаліються на якісь непереборні обставити у їх життя. В основному ми скаржимось на те, що цілком можна змінити, проте нам поки що це зробити страшно. А це значить, що усе те, чого ми бажаємо, цілком реально здійснити.

І навіть якщо ми не можемо змінити обставини, то можемо взяти відповідальність за нашу реакцію на них,

– наголошує психологиня

Ось таким хорошим уроком для вас можуть стати власні скарги, варто лише поглянути на них глибше.