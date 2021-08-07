"Французький парадокс": чи справді келих вина на день – це корисно для організму

Всі чули про "французький парадокс"? Це поширена думка про те, що келих червоного вина на день здатний запобігти багатьом захворюванням та навіть подовжити життя.

Але не всі чули протилежну думку: декілька років тому ВООЗ оприлюднила результат досліджень, де вказано, що вживання алкоголю є шкідливим. Виникають три питання: по-перше, чи це правда, по-друге – якого обсягу має бути той самий келих, а по-третє - де логіка? На всі ці питання ми з вами постараємось відповісти.

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Почнемо з історії

Ще з 1970-х років американці шукали причинно-наслідковий зв'язок, намагаючись зрозуміти коріння несправедливості. Французи споживають тонни білого хліба, сиру та масла, залишаючись стрункими та менш схильними до серцево-судинних захворювань. В той час американці рахують калорії та страждають від надмірної ваги!

Термін "французький парадокс" з’явився у 1991 році, коли на національному телебаченні США професор Серж Рено проінформував громадськість про те, що помірне споживання вина може знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Це одразу збільшило продажі французького вина в США майже на 44%, але, кажуть, що американці у своїй більшості стрункішими все ж не стали.

Начебто не дуже приголомшлива новина, але головне тут те, що це "відкриття" спровокувало вивчення впливу помірного споживання вина на організм людини одразу в багатьох інститутах.

У 90-х роках почали говорити про користь вина для здоров’я / Фото Unsplash

Наголошуємо – саме помірного споживання. Це – важливий момент, адже раніше вивчали виключно шкідливий вплив надмірного (!) споживання алкоголю. А це зовсім не одне й те саме.

Чи корисне вино

Так, помірне споживання вина приносить користь. Наразі більш доведена користь червоного вина, а саме: вино зменшує можливість утворення каміння в нирках, знищує ряд бактерій, які отруюють їжу, збільшує опірність до застудних захворювань, зменшує ймовірність захворіти на ревматичний артрит (у жінок), зменшує смертність від коронарної хвороби серця.

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Далі – споживання вина (незалежно від кольору, але неодмінно сухого) зменшує ризик появи судинної деменції, діабету другого типу, зменшує вірогідність появи каміння в жовчному міхурі. Зараз також точаться суперечки з приводу зменшення ризику хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Взагалі свідчень про користь споживання вина з кожним роком з’являється все більше.

З’являється більше досліджень про користь вина / Фото Сомельє в зелених штанях

Який же ідеальний обсяг келиху

Точний обсяг того самого келиху, який може бути вживаним для користі, наразі невідомий. Найчастіше зустрічаються такі дані. Бажана кількість вина для чоловіка 300-400 мілілітрів (залежно від віку та статури), а для жінки – 150-300 мілілітрів відповідно.

Найточніша "корисна" кількість вказується у дослідженнях нирковокам’яної хвороби для чоловіків (ще у 1996 році 45 000 чоловіків віком 40-75 років вивчали протягом 6 років) – 226,8 грамів вина на день.

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І останнє. Пам’ятайте, що будь-які дослідження завжди хтось заради чогось ініціює. Тому краще за все - ознайомитися з різноманітними точками зору та вирішити самостійно, що для вас є корисним!

Загалом, як бачимо, діалог людини та вина найкраще визначається саме доктриною поміркованості, котра на думку давньогрецького мислителя Платона, є однією із чотирьох найголовніших чеснот людини поряд зі сміливістю, мудрістю та справедливістю.