Но не все слышали о противоположном мнении: несколько лет назад ВООЗ обнародовала результат исследований, где указано, что употребление алкоголя вредно. Возникают три вопроса: во-первых, правда ли это, во-вторых – какого размера должен быть тот самый бокал, а в-третьих – где логика? На все эти вопросы мы с вами постараемся ответить.

Рекомендуем Ужин с вином: игристое SHABO Special Edition полусухое розовое и салат с клубникой

Начнем с истории

Еще с 1970-х годов американцы искали причинно-следственную связь, пытаясь понять корни несправедливости. Французы потребляют тонны белого хлеба, сыра и масла, оставаясь стройными и менее склонными к сердечно-сосудистым заболеваниям. В то время как американцы считают калории и страдают от избыточного веса!

Термин "французский парадокс" появился в 1991 году, когда на национальном телевидении США профессор Серж Рено проинформировал общественность о том, что умеренное потребление вина может снизить риск развития ишемической болезни сердца. Это сразу увеличило продажи французского вина в США почти на 44%, но, говорят, что американцы в своем большинстве стройнее все же не стали.

Вроде как не особо шокирующая новость, но главное здесь то, что это "открытие" спровоцировало изучение влияния умеренного потребления вина на организм человека сразу во многих институтах.

В 90-х годах начали говорить о пользе вина для здоровья / Фото Unsplash

Подчеркиваем – именно умеренного потребления. Это – важный момент, ведь раньше изучали исключительно вредное воздействие чрезмерного (!) потребления алкоголя. А это совсем не одно и то же.

Полезно ли вино

Да, умеренное потребление вина приносит пользу. Сейчас более доказана польза красного вина, а именно: вино снижает вероятность образования камней в почках, уничтожает ряд бактерий, портящих пищу, увеличивает сопротивляемость к простудным заболеваниям, уменьшает вероятность заболеть ревматическим артритом (у женщин), уменьшает смертность от коронарной болезни сердца.

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO

Далее – потребление вина (независимо от цвета, но обязательно сухого) уменьшает риск появления сосудистой деменции, диабета второго типа, уменьшает вероятность появления камней в желчном пузыре. Сейчас также спорят по поводу уменьшения риска болезни Альцгеймера и Паркинсона. Вообще свидетельств о пользе потребления вина с каждым годом появляется все больше.

Появляется больше исследований о пользе вина / Изображение Сомелье в зеленых штанах

Каков же идеальный объем бокала

Точный объем того самого бокала, который стоит употреблять для пользы, пока неизвестен. Чаще всего встречаются такие данные: рекомендуемое количество вина для мужчины 300-400 миллилитров (в зависимости от возраста и телосложения), а для женщины – 150-300 миллилитров соответственно.

Точное "полезное" количество указывается в исследованиях почечнокаменной болезни для мужчин (еще в 1996 году 45 тысяч мужчин в возрасте 40-75 лет изучали в течение 6 лет) - 226,8 граммов вина в день.

Интересно Действительно ли выдержка в дубе делает вино лучше: отвечает сомелье

И последнее. Помните, что любые исследования всегда кто-то ради чего-то инициирует. Поэтому лучше всего – ознакомиться с различными точками зрения и решить самостоятельно, что для вас полезно!

В общем, как видим, диалог человека и вина лучше всего определяется именно доктриной умеренности, которая по мнению древнегреческого мыслителя Платона, является одной из четырех главных добродетелей человека наряду со смелостью, мудростью и справедливостью.