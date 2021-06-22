Ми вже розповідали про головні відмінності між витримкою в сталі та в дубі. Сьогодні експерт більше розкаже про особливості дубових бочок і на що варто звертати увагу нам, простим споживачам. Але почнемо ми із сивої давнини...

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Трохи історії

У виробництві, для зберігання й транспортування вина бочки використовують із давніх-давен. У Стародавньому Римі існувала гільдія бондарів. Історик Пліній Старший, який жив у I сторіччі нашої ери, згадував про ремісників Галлії (теперішня Франція), що вміли формувати та з’єднувати дерев'яні клепки так, щоб виходили зручні ємності.



Якщо клепки було підігнано щільно, у них транспортували рідину: вино та олію, а якщо нещільно – то борошно чи цвяхи. Про здатність дерева поліпшувати якість вина тоді не йшлося. Бочки стали поширеною тарою через іншу свою якість: їх було набагато легше транспортувати, аніж, скажімо, глиняні амфори.



Знадобилися із п’ять століть жорстких "експериментів" над споживачем, щоб у Франції зрозуміли, що деякі бочки справді здатні поліпшувати вино, а якісь анічогісінько не додають напою або ж узагалі його псують.

У чому перевага дерева

Дерево є пористим матеріалом, тож до вина в мікродозах потрапляє повітря. Кисень пом’якшує напій і робить його смак насиченішим. Сама деревина також не є інертною. Навпаки, вона віддає вину таніни та різноманітні фенольні сполуки. Інколи це добре, інколи – аж ніяк.

Дубові бочки впливають на смак вина / Shutterstock



Вважається, що з усього різноманіття порід найкраще для витримки вин підходять європейські дуби, що ростуть у центральній частині Франції – на територіях Невер (Nevers), Альє (Allier), Тронсе (Troncais) та Лімузен (Limousin).

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Чому одні бочки дорогі, а інші – дешевші

Сьогодні одна бочка з французького дуба місткістю 225 літрів (найпоширеніша наразі ємність) коштує 800 – 1200 євро. А 225 літрів – це лишень близько 300 пляшок вина.

Ви спитаєте: чому так дорого?

Бо на бочки йде деревина столітніх дубів, до того ж лише певна частина їхніх стовбурів. (Решта йде на виробництво меблів.) Ці дуби не піддаються розпилу (тобто поперек стовбура) – лише розколу (колоди розколюють поздовжньо), інакше бочки тектимуть. Так отримують заготовини для бочок – клепки. Якщо колоду розколоти неправильно, то клепки при згинанні можуть тріснути або ж їх не вийде підігнати одну до одної ідеально щільно. Отримані клепки сушать просто неба, щоб під дією сонця, вітру та дощу в них поволі зменшилась концентрація гіркого таніну, натомість ароматичні складники стали виразнішими. Витримка клепок триває від 1 до 4 років.

Вважається, що французький дуб дарує вину тонкий аромат ванілі та гвоздики.

Бочки з французького дуба – дорожчі / Фото Unsplash



Північноамериканський білий дуб (найчастіше – з Міссурі, Міннесоти, Пенсільванії) – демократичніший за французький: бочка з нього місткістю 225 літрів коштує 300 – 600 євро. Чому дешевше? Із двох причин:

Цей дуб можна пиляти горизонтально. Тобто за однакових умов з одного дубового стовбура можна виготовити більше ідеально щільних бочок. Саме дерево росте набагато швидше, ніж його французький родич.

Витримка в американському дубі надає вину яскравого аромату ванілі, а часом навіть кокосу. (Останній тон багато хто з експертів вважає зарізким.)

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Бочки з американського дуба мають свої переваги / Фото Unsplash

Гарні вина завжди витримують у дубових бочках?

На цьому можна було б і закінчили оповідь про винні бочки. Та ба! Бочки бувають різної місткості: до 225 літрів, понад 5000 літрів. Часто вино витримують у бочках з інших порід дерев: славонського дуба, каштана, акації. А ще винороби використовують не нову тару, а "зі стажем" у 3 – 10 років.

Як бачите, відмінності в бочках дійсно існують, і на смак та ціну вина вони справді впливає. Але ж чи важливо це для простих споживачів? Анітрохи!

Відмінності у бочках не так важливі для споживачів / Фото Сомельє в зелених штанях

Важливо розуміти: захоплення бочками у виноробстві приходить і відходить. Років 30 тому всі витримували вина у бочках, але ця умова давно вже перестала бути трендом у виноробстві. Сучасні експерти вважають, що аромати, які надає винам дуб, стандартизують їх, позбавляючи "магічні напої індивідуальності".

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А ми додамо, що взагалі не всі вина потребують витримки. Тож не можна твердити, що витриманий продукт завжди виходить кращим, ніж той, що перед розливом зовсім не витримувався.

Сомельє в зелених штанях бажає вам скуштувати стільки вин, щоб ви змогли самі вирішити, які саме вина вам до вподоби: витримані в бочках чи ті, які було розлито в пляшки без витримки.



