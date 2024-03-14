Що відомо про раритетну сукню зірки та як вона виглядала в образі, який носила ще в 1990-х роках, розповідаємо далі.

До теми Ікони стилю та краси: як змінилися найвідоміші супермоделі світу

Як модель виглядала в 30-річній сукні

55-річна данська супермодель Гелена Крістенсен продемонструвала, що вона абсолютно не змінилася з того часу, як підкорювала подіуми. На вечірку Vanity Fair, яка традиційно відбувається на честь Оскара, жінка одягла розкішну вінтажну сукню.

Супермодель розповіла, що елегантна монохромна сукня від кутюр на одне плече, яку вона одягла на афтепаті, була подіумною сукнею Dior, створеною для неї британським дизайнером Джоном Гальяно в 1990-х роках.

Так рада, що змогла знову вдягнути одну зі своїх улюблених суконь,

– сказала Крістенсен, зазначаючи, що вперше одягла її на подіумі 1996 року.

Як зірка виглядала в раритетному образі: дивіться фото

Сукня сиділа на супермоделі дивовижно, так само як і 30 років тому. Але Гелена зізналася, що внесла одну невелику зміну.

Корсет не був повністю застебнутий, але це буде моїм маленьким секретом,

– зауважила модель.

Цікаво, але сукня, в якій на червону доріжку вийшла Крістенсен, не є унікальною. Її й зараз можна придбати в магазинах вінтажу за 10 985 доларів.