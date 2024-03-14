Что известно о раритетном платье звезды и как она выглядела в образе, который носила еще в 1990-х годах, рассказываем далее.

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Как модель выглядела в 30-летнем платье

55-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен продемонстрировала, что она совершенно не изменилась с тех пор, как покоряла подиумы. На вечеринку Vanity Fair, которая традиционно происходит в честь Оскара, женщина надела роскошное винтажное платье.

Супермодель рассказала, что элегантное монохромное платье от кутюр на одно плечо, которое она надела на афтепати, было подиумным платьем Dior, созданным для нее британским дизайнером Джоном Гальяно в 1990-х годах.

Так рада, что смогла снова надеть одно из своих любимых платьев,

– сказала Кристенсен, отмечая, что впервые надела его на подиуме 1996 года.

Как звезда выглядела в раритетном образе: смотрите фото

Платье сидело на супермодели изумительно, так же как и 30 лет назад. Но Хелена призналась, что внесла одно небольшое изменение.

Корсет не был полностью застегнут, но это будет моим маленьким секретом,

– заметила модель.

Интересно, но платье, в котором на красную дорожку вышла Кристенсен, не является уникальным. Его и сейчас можно приобрести в магазинах винтажа за 10 985 долларов.