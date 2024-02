Супермодели 90-х полностью разрушают стереотип, что якобы моделингом могут заниматься только до определенного возраста. Конечно, на их лицах можно заметить морщины или другие последствия старения, однако они до сих пор невероятно эффектны. Как изменились супермодели после около 30 лет на подиуме – смотрите в материале Life 24.

Клаудия Шифер

Немецкая супермодель Клаудия Шифер начала свою карьеру в 1987 году. Уже в июле 1988 года она появилась на обложке журнала Elle, а впоследствии – получила контракт с домом моды Chanel. В начале 90-х годов Клаудия Шиффер стала музой для директора дома Карла Лагерфельда.

Клаудия Шиффер на показе Chanel в 1995 году

К слову, Шиффер является рекордсменкой среди моделей по количеству фотографий на обложках журналов. И это зафиксировано "Книгой рекордов Гиннеса" – она появилась на обложках глянца более 1000 раз.

Сейчас Клаудии Шиффер 53 года, однако супермодель до сих пор появляется на обложках журналов. К примеру, она позировала для обложки немецкого Vogue, который выйдет в марте 2024 года.

Клаудия Шиффер на обложке мартовского выпуска Vogue

Наоми Кэмпбелл

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл начала работать в модельном бизнесе с 15 лет, когда ее случайно заметил один из руководителей модельного агентства и пригласил на съемки. С тех пор она начала участвовать в различных съемках и показах. Уже в апреле 1986 года она позировала для обложки Elle, а в 1988 году – для Vogue. Так, Наоми стала одной из первых чернокожих моделей, которые появилась на обложках журналов.

Пиком карьеры Наоми Кэмпбелл стал 1990 год, когда она стала супермоделью и работала в самых престижных модельных агентствах мира.

Наоми Кэмпбелл на показе в 1992 году

Сейчас Наоми Кэмпбелл 53 года. Ее продолжают приглашать на показы. К примеру, на днях супермодель появилась на показе Burberry и представила коллекцию осень – зима 2024.

Наоми Кэмпбелл на показе Burberry

Линда Евангелиста

Канадская супермодель Линда Евангелиста, как и Наоми Кэмпбелл оказались в мире моделинга, когда ей было 15 лет. Тогда она стала победительницей местного конкурса красоты "Мисс Ниагара", и получила предложение попробовать свои силы в нью-йоркском агентстве "Элит".

Линда работала моделью в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также регулярно летала в Европу для участия в модных показах. В конце 1994 года в ее карьере произошел прорыв – она завершала показ коллекции "от кутюр" весна – лето 1995 Джона Гальяно, появившись в образе невесты.

Линда Евангелиста на обложке испанского Vogue в 1989 году

В сфере моделинга Линду Евангелисту прозвали "хамелеоном" из-за невероятной способности к перевоплощению и постоянной смены причесок и цвета волос.

В 2016 году Линда Евангелиста прервала свою профессиональную деятельность, но в 2021 году появилась в фотосессии журнала People, а также дала интервью. В нем супермодель рассказала, что исчезала из медиапространства из-за неудачной процедуры криолиполиза.

Сейчас супермодели 58 лет. После возвращения в профессиональную деятельность Линду Евангелисту снова начали приглашать на фотосессии.

Линда Евангелиста на фотосессии для Donna Karan

Кейт Мосс

Британская супермодель Кейт Мосс попала в моделинг, когда ей было всего 14 лет. Ее заметила Сара Дукас из модельного агентства "Storm Agency". За 2 года Кейт Мосс появилась на обложке глянца The Face и американского Vogue.

Модель начала работать с Calvin Klein, стала лицом дома моды, а это сотрудничество сделало ее супермоделью.

Кейт Мосс на обложке глянца в 1992 году

Сейчас Кейт Мосс 50 лет и она продолжает работать моделью. Она появляется на обложках глянца и в рекламных кампаниях различных домов моды.

Кейт Мосс на обложке декабрьского номера Vogue

Синди Кроуфорд

Супермодель Синди Кроуфорд начала карьеру модели, пройдя долгий путь. Она закончила старшую школу с высшим баллом и получила академическую стипендию в Северо-западном университете, где изучала химическую технологию. Синди проучилась в университете лишь одну четверть, после чего бросила его из-за желания быть моделью. Оно возникло у нее после того, как в 16 лет газетный фотограф сделал фотографию Синди, когда она во время летней работы по сбору кукурузы.

Та фотография очень понравилась девушке, поэтому она начала свой путь к карьере модели. Сначала она работала фотографом, проходила различные кастинги. После нескольких попыток Синди Кроуфорд оказалась на конкурсе "Look of the Year" нью-йоркского модельного агентства Elite Model Management. Девушка заняла там второе место и после этого ее карьера пошла вверх.

Синди Кроуфорд в начале модельной карьеры

Она начала появляться на обложках журналов, подиумах, а также Синди Кроуфорд стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала "Playboy", ее фотографии делал Герб Ритц, а знаменитый Swimsuit Calendar с фотографиями Марко Главиано стал международным бестселлером.

В 2000 году Синди Кроуфорд ушла из модельного бизнеса, однако она продолжает появляться на обложках, а недавно вместе с Линдой Евангелистой снялась в кампании для Donna Karan.

Синди Кроуфорд в рекламной кампании Donna Karan