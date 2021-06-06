Ми зробили для вас добірку людей із дуже нестандартною зовнішністю. Спершу може здатися, що це фотошоп. Але ні – це справжні люди, яким природа подарувала цікаві "фішечки". Вони вас точно здивують!
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У дівчини різний колір очей, тому й різний макіяж
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Коли цьому хлопцю дуже холодно, то в нього біліє палець
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"В мене з народження подекуди не вистачає пігменту у волоссі. Дехто думає, що я так малююся"
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У цієї дівчини вії ростуть одразу в два ряди
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Так, це натуральний колір брів
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Оце так палець!
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Прекрасні веснянки!
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Так, це природній колір волосся хлопчика
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"Моє волосся і вії так і не визначилися: я блондинка чи брюнетка?"
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Ельфійські вушка!
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Вау!
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Чверть рудої бороди! Цікаво так!
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Родимки виглядають як пірсинг
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Родимки по всьому тілу. Це справді особливо!
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Ого, цей хлопець довший за двері!
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