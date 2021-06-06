Мы сделали для вас подборку людей с очень нестандартной внешностью. Сначала может показаться, что это фотошоп. Но нет – это настоящие люди, которым природа подарила интересные "фишечки". Они вас точно удивят!

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У девушки разный цвет глаз, поэтому и разный макияж

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Когда этому парню очень холодно, то у него белеет палец

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"У меня с рождения местами не хватает пигмента в волосах. Некоторые думают, что я так крашусь"

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У этой девушки ресницы растут сразу в два ряда

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Да, это натуральный цвет бровей

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Вот это палец!

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Прекрасные веснушки!

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Да, это естественный цвет волос мальчика

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"Мои волосы и ресницы так и не определились: я блондинка или брюнетка?"

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Эльфийские ушки!

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Вау!

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Четверть рыжей бороды! Интересно так!

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Родинки выглядят как пирсинг

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Родинки по всему телу. Это действительно особенно!

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Ого, этот парень длиннее двери!

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