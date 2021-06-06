Дар природи: 15 людей із нестандартною зовнішністю, які вас здивують – фото

6 червня 2021 , 08:18
Читать новость на русском

Джерело:

Reddit

Природа – ще та жартівниця. Інколи вона може придумати настільки несподівані поєднання, що здається, ніби такі люди просто не можуть існувати. Але ні – вони є. І вони всі – серед нас.

Ми зробили для вас добірку людей із дуже нестандартною зовнішністю. Спершу може здатися, що це фотошоп. Але ні – це справжні люди, яким природа подарувала цікаві "фішечки". Вони вас точно здивують!

Цікаво Як отримати максимум задоволення від фестивалю вина: 10 порад від організатора

У дівчини різний колір очей, тому й різний макіяж

Фото Reddit

Коли цьому хлопцю дуже холодно, то в нього біліє палець

Фото Reddit

"В мене з народження подекуди не вистачає пігменту у волоссі. Дехто думає, що я так малююся"

Фото Reddit

У цієї дівчини вії ростуть одразу в два ряди

Фото Reddit

Так, це натуральний колір брів

Фото Reddit

Оце так палець!

Фото Reddit

Прекрасні веснянки!

Фото Reddit

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Так, це природній колір волосся хлопчика

Фото Reddit

"Моє волосся і вії так і не визначилися: я блондинка чи брюнетка?"

Фото Reddit

Ельфійські вушка!

Фото Reddit

Вау!

Фото Reddit

Чверть рудої бороди! Цікаво так!

Фото Reddit

Родимки виглядають як пірсинг

Фото Reddit

Родимки по всьому тілу. Це справді особливо!

Фото Reddit

Цікаво Художник домальовує татуювання зіркам кіно та шоу-бізнесу: ви їх не впізнаєте

Ого, цей хлопець довший за двері!

Фото Reddit

 

Автор: Петро Синєокий