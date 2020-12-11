Герцогиня Кембриджська Кейт народилася у сім’ї звичайний людей. Її батько Майкл був авіадиспетчером, а мати Керол – стюардесою. Проте після того, як вони пішли з авіації, заснували власну справу та заробили солідний капітал.

Проте майбутня королева не сиділа без роботи після того, як закінчила коледж. Спочатку вона зробила на рік перерву в навчанні та поїхала в Італію, потім деякий час жила в Чилі, де брала участь у місцевих благодійних програмах.

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У 2001 році вона вступила у престижний Університет Сент-Ендрюса, де й почалися її відносини з принцом. Вперше вони побачилися, коли дівчина вийшла на подіум у напівпрозорій сукні на благодійному заході. А Вільям мав місце у першому ряді, за яке віддав 200 фунтів.



Кейт Міддлтон в університеті \ Фото Daily Mirror

У 2005 вона отримала диплом з відзнакою за спеціальність "історія мистецтв". Її першим місцем роботи була компанія батьків Party Pieces. Вона займалася доставкою святкових товарів поштою й організацією урочистих заходів.



Кейт Міддлтон та принц Вільям в університеті

Кейт цікавилася маркетингом, дизайном та фотографією і почала свій проєкт First Birthdays.

У 2006 році Кетрін Міддлтон паралельно знайшла роботу на пів дня у відділі закупівель мережі лондонських магазинів Jigsaw. Через рік пішла звідти, бо хотіла почати кар'єру фотографа.

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Загалом, у майбутньої королеви було звичайне життя. Вона ходила на вечірки, веселилася у пабах з друзями та танцювала до ранку.



У Кейт Міддлтон було звичайне життя \ Фото getty images

Хіба лише завжди було переслідування папараці.

Папараці завжди були біля Кейт \ Фото Press Association

Мешкала Кейт зі сестрою у квартирі, яку їм купили батьки у лондонському районі Челсі. Виїхала вона з неї аж перед весіллям з принцом.



Ймовірні фото квартири сестер Міддлтон \ Фото Daily Mirror