Герцогиня Кембриджская Кейт родилась в семье обычных людей. Ее отец Майкл был авиадиспетчером, а мать Кэрол – стюардессой. Однако после того, как они ушли из авиации, основали собственное дело и заработали солидный капитал.

Однако будущая королева не сидела без работы после того, как закончила колледж. Сначала она сделала перерыв на год в учебе и поехала в Италию, затем некоторое время жила в Чили, где принимала участие в местных благотворительных программах.

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В 2001 году она поступила в престижный Университет Сент-Эндрюса, где и начались ее отношения с принцем. Впервые они увиделись, когда девушка вышла на подиум в полупрозрачном платье на благотворительном мероприятии. А Уильям имел место в первом ряду, за которое отдал 200 фунтов.

Кейт Миддлтон в университете \ Фото Daily Mirror

В 2005 она получила диплом с отличием по специальности "история искусств". Ее первым местом работы была компания родителей Party Pieces. Она занималась доставкой праздничных товаров по почте и организацией торжественных мероприятий.



Кейт Миддлтон и принц Вильям в университете

Кейт интересовалась маркетингом, дизайном, фотографией и начала свой проект First Birthdays.

В 2006 году Кэтрин Миддлтон параллельно нашла работу на полдня в отделе закупок сети лондонских магазинов Jigsaw. Через год ушла оттуда, потому что хотела начать карьеру фотографа.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO В общем, в будущей королевы была обычная жизнь. Она ходила на вечеринки, веселилась в пабах с друзьями и танцевала до утра.



У Кейт Міидлтон была обычная жизнь \ Фото getty images

Разве только всегда было преследования папарацци. Папарацци всегда были возле Кейт \ Фото Press Association

Жила Кейт с сестрой в квартире, которую им купили родители в лондонском районе Челси. Выехала она из нее только перед свадьбой с принцем.

Вероятные фото квартиры сестер Миддлтон \ Фото Daily Mirror