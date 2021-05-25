Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні

Україна - мрія для будь-якого, навіть найдосвідченішого мандрівника. У нас є теплі моря і могутні гори, безкраї поля і майже безживна пустеля, багатовікові замки, мальовничі парки, заповідники, виноробні. А ще – гарні люди, які так люблять подорожувати й фотографуватися!

Life24 підготував добірку найкращих локацій для ваших соціальних мереж для літа 2021.

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1. Замок Паланок, Мукачево

Фото iStock

Паланок – мабуть, один з найбільш відомих, популярних і красивих замків Закарпаття. Розташований він в Мукачево і стоїть на горі – його видно буквально з будь-якої точки міста. У смутні часи людям потрібно було будувати місто навколо потужної фортеці, щоб у разі необхідності сховатися в ній від навали ворогів. Однак зараз замок відкритий для численних гостей.

Фото iStock

Попри вік, Паланок прекрасно зберігся. У ньому ви знайдете величезну кількість автентичних і дуже красивих куточків, які відтворюють атмосферу українського середньовіччя.

Фото iStock

Оглядові майданчики, розташовані у верхній частині замку, відкривають захопливу панораму міста. Настільки захопливу, що в якийсь момент забуваєш про Інстаграм і просто милуєшся величною долиною, що розкинулася внизу.

Фото iStock

2. Центр культури вина SHABO

Фото Shabo

Неймовірно фотогенічна локація, яка незмінно притягує експертів, любителів винного туризму і просто мандрівників, які приїжджають до Одеси – перший і поки єдиний в Україні Центр культури вина, створений на базі однієї з найбільших виноробних компаній країни – SHABO. Навіть якщо ви об'їздили половину виноробень Європи, це місце напевно справить на вас величезне враження.

Фото Shabo

Центр культури вина SHABO розташований в селищі Шабо, в самому серці красивих виноградників. У вас є чудова можливість побачити, як росте виноград і як за ним доглядають виноградарі та винороби компанії. Виноградниками, що сягають обрію, можна милуватися нескінченно. І, звичайно ж, викладати приголомшливі фото в Інстаграм.

Фото Shabo

Фото Shabo

Однак головним мистецтвом Центру культури вина є мистецтво виноробства. Гості SHABO можуть наживо спостерігати магію всіх виробничих процесів. Сучасні технології та експертність співробітників компанії вражає як любителів, так і експертів-виноробів, в тому числі закордонних – перевірено. Все розташоване на одній локації: Винний дім SHABO, Коньячний дім SHABO, а зовсім поруч – і Будинок ігристих вин SHABO.

Фото Shabo

Фото Shabo

Фото Shabo

Ну й найголовніше, за чим варто приїжджати в Центр культури вина SHABO – звичайно ж, дегустація. Вина SHABO відзначені сотнями нагород найкращих дегустаційних конкурсів світу і, безумовно, заслуговують найпильнішої уваги. Ті вина, які сподобалися вам на дегустаціях, а також інші, в тому числі рідкісні зразки вин SHABO, можна придбати у фірмовому бутику, тут же, на території комплексу.

Центр культури вина SHABO цікавий для відвідування в будь-який час року, але особливо прекрасний він навесні та влітку. Не пропустіть свій шанс зробити розкішні фото в цій унікальній локації! Більше інформації та запис на екскурсії та дегустації – на сайті Центру і на сторінці у Facebook.

Фото Shabo

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3. Актівський каньйон

Фото commons.wikimedia

Це одне з найкрасивіших і незвичайніших місць в Україні. Каньйон розташований поблизу села Актового Вознесенського району Миколаївської області.

Актівський каньйон часто називають "Долиною Диявола". Між високих скель в'ється річка Мертвовод. За легендою, стародавні скіфи відправляли за її течією в останню путь своїх царів. Навколо височать скелі висотою близько 50 метрів.

Фото commons.wikimedia

Як виник цей каньйон посеред великого степу – абсолютно не зрозуміло. Неймовірна, загадкова краса гранітних скель приваблює сюди туристів не тільки з України, а й з усієї Європи. Пейзажі тут дуже гарні, особливо на світанку – з першими променями сонця скелі стають персиково-рожевими.

Фото commons.wikimedia

4. Лемурійське озеро

Фото iStock

Це дивовижне рожеве озеро розташоване неподалік від села Григорівка в Херсонській області. Існує дві версії походження озера. Згідно з першою, в 70-х роках минулого століття в цьому місці впав радянський військовий літак. Від удару і потужного вибуху на місці падіння утворилася водойма, яка почала поступово наповнюватися солоною водою рожевого кольору. За іншою версією, це рожеве озеро – все, що залишилося від доісторичного лемурійського моря.

Фото iStock

Так чи інакше, місце це абсолютно чарівне. І фото, які тут знімають – теж.

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Фото iStock

Фото iStock

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5. Олешківські піски

Фото khers-on.com

Любителям побродити в пісках вже не треба їхати ні в африканську Сахару, ні в азійську Гобі – справжня піщана пустеля є й у нас, в Україні. Олешківські піски – це найбільший піщаний масив у Європі, і розташований він у Херсонській області.

І нехай площа української пустелі – всього 200 тисяч гектарів, але справа тут зовсім не в розмірах.

Олешківські піски відрізняються характерним пустельним рельєфом – тут є справжні бархани, висота яких досягає 10-12 метрів, і оазиси з водою і буйною рослинністю. Бувають тут і піщані бурі – все як в кіно. Ну або в справжній пустелі.

Фото mywaytrip.com.ua