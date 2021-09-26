День не має починатись з кави: 3 помилки, які ви допускаєте вранці – розповідає лікар

Ваші перші дії зранку – це схопити телефон до рук, а потім – чашку кави? Лікарі такого підходу до початку дня не схвалюють. Можливо, після цього відео вам захочеться дещо переглянути свій розпорядок дня.

Про найпоширеніші помилки, які допускають сьогодні більшість людей зранку, розповів популярний лікар з Великої Британії Каран Радж. Завдяки корисним відео у своєму медичному блозі в тіктоку, має вже понад 4,3 мільйона підписників.

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Постійно переставляти будильник

У кого ще стоїть мінімум 5 будильників з різницею у 5-10 хвилин? Відкладати таким чином прокидання – це дуже погана звичка, наголошує лікар. Переставляючи будильник на кілька хвилин вперед, ви лише шкодите собі:

Це переконує ваше тіло, що ви вступаєте в інший цикл сну. Таким чином вивільняються гормони, які сприяють засинанню. А коли ви встанете, ваш організм ще 4 години будете втомленим,

– каже Каран Радж

Переставляти будильник кілька разів – погана ідея / Фото Freepik

Тож кілька будильників зранку зовсім не означають, що ви таким даєте собі можливість "доспати" тих 10-20 хвилин зранку. Натомість ви почуватиметесь втомленими ще кілька годин, замість того щоб після першого ж будильника бути бадьорішим.

Відразу братись за телефон

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Це друга поширена помилка у наш час, коли у смартфоні все: і робота, і розваги, і спілкування тощо. Людина звикла відкривати очі й відразу перевіряти роботі чати, соцмережі чи новини.

"Коли ви прокидаєтесь вранці, ваш мозок поступово нарощує активність, переходячи від дельти до тети до альфа хвиль мозку. Беручи до рук телефон, ви пропускаєте тета та альфа хвилі, що змушує вас нервуватись і відчувати стрес", – пояснює лікар.

Беручись зранку відразу за телефон, ви підвищуєте рівень стресу / Скриншот з тіктока Карана Раджи

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Ранкова кава не допоможе прокинутись

І останній міф для любителів збадьоритись чашкою кави. Максимальний рівень кортизолу, "гормону стресу", завдяки якому людина прокидається, припадає на 8-9 годину ранку. Тому пити каву у цей час просто немає сенсу.

Натомість медик радить пити каву трохи пізніше, ближче до обіду. Тоді рівень кортизолу та енергії зменшиться і кофеїн стане вам у пригоді.

Повне відео можна подивитись тут: