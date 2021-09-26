День не должен начинаться с кофе: 3 ошибки, которые вы допускаете утром – рассказывает врач

Ваши первые действия утром – это схватить телефон в руки, а затем – чашку кофе? Врачи такого подхода к началу дня не одобряют. Возможно, после этого видео вам захочется несколько пересмотреть свой распорядок дня.

О самых распространенных ошибках, которые допускают сегодня большинство людей утром, рассказал популярный врач из Великобритании Каран Радж. Благодаря полезным видео в своем медицинском блоге в тиктоке, у него уже более 4,3 миллиона подписчиков.

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Постоянно переставлять будильник

У кого еще стоит минимум 5 будильников с разницей в 5-10 минут? Откладывать таким образом пробуждение – это очень плохая привычка, отмечает врач. Переставляя будильник на несколько минут вперед, вы только вредите себе:

Это убеждает ваше тело, что вы вступаете в новый цикл сна. Таким образом выделяются гормоны, способствующие засыпанию. А когда вы встанете, ваш организм еще 4 часа будете усталым,

– говорит Каран Радж

Переставлять будильник несколько раз – плохая идея / Фото Freepik

Поэтому несколько будильников утром совсем не означают, что вы таким образом даете себе возможность "доспать" тех 10-20 минут утром. Зато вы будете чувствовать себя усталыми еще несколько часов, вместо того чтобы после первого же сигнала быть бодрым.

Сразу браться за телефон

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Это вторая распространенная ошибка в наше время, когда в смартфоне все: и работа, и развлечения, и общение и тому подобное. Человек привык открывать глаза и сразу проверять работе чаты, соцсети или новости.

"Когда вы просыпаетесь утром, ваш мозг постепенно наращивает активность, переходя от дельты до теты в альфа волн мозга. Беря в руки телефон, вы пропускаете тета и альфа волны, что заставляет вас нервничать и испытывать стресс", – объясняет врач.

Берясь утром сразу за телефон, вы повышаете уровень стресса / Скриншот с тиктока Карана Раджи

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Утренний кофе не поможет проснуться

И последний миф для любителей взбодриться чашечкой кофе. Максимальный уровень кортизола, "гормона стресса", благодаря которому человек просыпается, приходится на 8-9 часов утра. Поэтому пить кофе в это время просто нет смысла.

Зато медик советует пить кофе чуть позже, ближе к обеду. Тогда уровень кортизола и энергии уменьшится и кофеин вам пригодится.

Полное видео можно посмотреть здесь: