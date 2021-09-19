В то же время ученые отмечают, что их исследование носит предварительный характер и требует доработки. Это важно для понимания того, как мозг влияет на наше тело.

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Когда сердца бьются в унисон

Невролог из Института мозга в Париже Полин Перес и его коллеги из Городского колледжа Нью-Йорка и Школы психологии Бирмингемского университета в Великобритании провели серию экспериментов, чтобы изучить, какую роль в синхронизации сердечного ритма играют сознание и внимание.

Первый эксперимент

В первом случае они следили за частотой сердечных сокращений здоровых добровольцев с помощью электрокардиограммы, когда те слушали аудиокнигу Жюля Верна "20 000 лье под водой". Исследователи обнаружили, что у большинства из них частота сердечных сокращений увеличивалась и уменьшалась в одни и те же моменты рассказа.



У участников наблюдали синхронное сердцебиение при прослушивании аудиокниги / Фото Cell Reports

Второй эксперимент

Во время следующего эксперимента участники смотрели короткие обучающие видеоролики. При первом просмотре частота пульса у всех была примерно одинаковой. А когда они смотрели видео во второй раз, их попросили считать в голове в обратном порядке. Это привело к падению синхронизации частоты сердечных сокращений, что подтвердило важность внимания.

Третий эксперимент

На следующем этапе участники слушали короткие детские рассказы. Одни имели возможность слушать внимательно, других отвлекали разными звуками. Потом всех просили вспомнить факты из рассказов. Было замечено уменьшение синхронности их сердцебиения и возможности вспоминать рассказ. Также ученые сделали вывод, что сохранение памяти согласуется с сознательным восприятием, поэтому наши сердца бьются в такт с сознательной обработкой рассказа нашим умом.

Четвертый эксперимент

Четвертый эксперимент был аналогичен первому, но в нем участвовали как здоровые добровольцы, так и пациенты без сознания. Как и предполагалось, большинство пациентов не смогли синхронизировать частоту сердечных сокращений, за исключением двух. Один из них через некоторое время вернулся к полному сознанию.

Выводы ученых

Важно то, что слушатель обращает внимание на действия в истории. Дело не в эмоциях, а в том, чтобы быть вовлеченным и внимательным, и думать о том, что будет дальше. Ваше сердце реагирует на эти сигналы из мозга,

– говорят исследователи.

Кроме изменений, вызванных физической активностью и другими факторами, что провоцируют стресс, ритмы нашего сердца все время меняются естественным образом, говорят ученые. Это приписывают бессознательным процессам, но исследование показывает, что и сознательные процессы тоже играют определенную роль.

Также Ученые предполагают, что определяющим для синхронности являются отдельные слова, а также общий смысл повествования и эмоции. А решающее значение имеет четкость рассказа. Но для подтверждения этой теории нужно провести более широкие исследования. Сравнение со сканированием мозга могло бы помочь определить, рассказы ли действительно является причиной синхронности сердечных сокращений.

Все люди чувствуют эмоции одинаково

Команда финских ученых обнаружила, что на физическом уровне люди испытывают эмоции одинаково. Другими словами, независимо от того будь то страх, ненависть или же счастье и любовь все мы переживаем их в тех самых частях нашего тела. На основе своего исследования ученые составили телесную карту эмоций.



Телесная карта эмоций / Фото pnas