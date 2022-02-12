День не вдався: люди, які пошкодували, що вийшли на роботу
Джерело:Boredpanda
Не кожен день на роботі можна вважати вдалим. І яким затятим працелюбом ви б не були, все одно ви стикались із ситуаціями, коли воліли б залишитись вдома.
Герої цієї добірки ставали жертвами найдивніших ситуацій і в ці моменти дуже хотіли опинись в іншому місці. У нашому матеріалі ділимось кумедною фотодобіркою невдалих буднів.
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Люди, які пошкодували, що вийшли на роботу
Цей працівник розпочав свій звичний робочий день, а потім відчув, що щось лоскоче йому вухо. Згодом він виявив, що у гарнітурі заснув кажан.
Кажан у гарнітурі / Фото Boredpanda
Дистанційна робота також може підкидати неочікувані сюрпризи. Особливо важливо слідкувати за мікрофоном та камерою під час нарад.
Сюрпризи на нараді / Фото Boredpanda
А це хлопчина почав працювати з бджолами. Збирати мед, як виявилось, не зовсім "солодко".
Робота з бджолами / Фото Boredpanda
Тепер працівниця точно буде перевіряти, чи добре закриті кришки, під час замішування фарби.
Вся у фарбі / Фото Boredpanda
Працівник випадково змінив імідж прямо на роботі. Принтер вирішив підрізати кінчики і зробив це ще й безкоштовно.
Оригінальна стрижка / Фото Boredpanda
А цей чоловік, здається, більше не буде святкувати день народження з колегами. Він вирішив їх пригостити пончиками і замовив аж 60 штук, коли йому подзвонили і попросили залишитись вдома на самоізоляції.
Невдале святкування / Фото Boredpanda
Неприємний сюрприз вкінці робочого дня, який автоматичного його продовжився на кілька годин.
Доведеться затриматись / Фото Boredpanda
Хтось оригінально під'їхав прямо в офіс.
Оригінально припаркувались / Фото Boredpanda
Доставлення вантажу не прийшло вдало, тож працівнику доведеться ще довго "відмивати" наслідки.
Невдалий день на роботі / Фото Boredpanda
Технічному персоналу доведеться нелегко: прибрати цей хаос – справжнє випробування для нервів.
Це буде складно прибрати / Фото Boredpanda
Робота в кав'ярні також може бути веселою, особливо якщо випадково змішати обсмажені боби із сирими.
"Весела" робота у кав'ярні / Фото Boredpanda
Блискавка на штанах не витримала, тому зустрічі довелось проводити із такими аксесуарами.
Оригінально полагодили замок на штанах / Фото Boredpanda
Здається, цьому працівнику "дешевше" було б залишитись вдома.
Робочий день коштував дорого / Фото Boredpanda
Муха вирішила скуштувати каву з чашки, а чоловік цього не помітив і випадково скуштував її. Але вчасно це зрозумів і повернув все на клавіатуру.
Муха у каві / Фото Boredpanda
Працівника, який буде очищувати підлогу від олії, ну дуже шкода. Роботи там на кілька днів.
Роботи на кілька днів / Фото Boredpanda