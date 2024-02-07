Така вечірка запам'ятається надовго усім подружкам. Дівич-вечір можна організувати у будь-якому стилі – від невимушених посиденьок до грандіозної вечірки. Втім, наступні 9 порад допоможуть спланувати ідеальну вечірку.

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Надішліть паперові запрошення

Першочергово необхідно подбати про запрошення на вечірку. Використати для цього можна святкові листівки з нагоди Дня святого Валентина. Цікавим варіантом буде поєднати запрошення з якимись солодощами. Обов'язково у листівці необхідно вказати дату, час і місце проведення дівич-вечора.

За потреби, можна розкрити деталі щодо вечірки – повідомити про дрес-код або попередити про обмін подарунками.



Почніть підготовку із запрошень на вечірку / Фото Unsplash

Оберіть тему вечірки

Важливим пунктом в організації дівич-вечора є також обрання теми вечірки. Враховуючи, як саме ви будете відпочивати разом з подругами, необхідно продумати, аби їм було зручно. Для домашньої вечірки краще обрати піжамний стиль. Разом з тим, можна організувати вечір у ресторані або елітному закладі, де кожна дівчина зможе представити своє найкраще вбрання та розкрити свою красу повною мірою.

Обмін подарунками "Улюблені речі"

Аби краще пізнати одна одну, можна запропонувати обмін подарунками на тему улюблених речей. Ідея такого обміну досить проста: необхідно визначити ціновий ліміт й попросити подруг, аби кожна обрала одну з улюблених речей. До прикладу, кожна подружка може принести улюблену помаду, туш чи звичайний шоколад. У такий спосіб можна не лише побалувати один одного подарунками, а й краще пізнати одна одну.

Обирати подарунки коханим буває не просто. Тож на допомогу приходять класичні рішення, що ніколи не підведуть. Одним із таких є білизна від популярного українського бренду Anabel Arto. Їхня продукція – бездоганна, а відтак підійде для впевнених у собі жінок, які цінують стиль, комфорт і високу якість.



Обмін подарунками може бути важливою складовою дівич-вечора / Фото Freepik

Прикраси для стола – важливий атрибут

Якщо на дівич-вечорі й не планується грандіозна вечеря, але прикрасити стіл з мінімальними закусками все ж необхідно. Так, можна навіть обрати журнальний столик, який було б доречно прикрасити святковою атрибутикою – свічками, сердечками чи маленькими букетами.

Такий вечір має бути пам'ятним, тому варто підібрати також гарну скатертину, посуд та келихи. Декор варто детально продумати, аби це відповідало темі вечірці.

Приготуйте фірмовий напій

Фірмовий напій буде прикрасою дівич-вечора. Необов'язково готувати алкогольні напої, можна й подати фірмові чаї, каву чи безалкогольні коктейлі. Подайте їх у гарному скляному посуді. Прикрасьте також напої соломинками та різним декором. Крім того, холодні напої можна подати з кубиками льоду з фруктами, травами чи їстівними квітами.



На дівич-вечорі повинні бути фірмові напої / Фото Unsplash

Оберіть меню закусок

Навіть за умови, що не буде грандіозної вечері, базові закуски мають бути. Врахуйте смаки подруг та подайте їхні улюблені страви. Цікаво можна інтерпретувати цей пункт, приготувавши закуски одного кольору. До прикладу, можна обрати рожевий чи червоний колір та організувати стіл із закусками в такому відтінку. До слова, до такої ініціативи також можуть долучитися й гості.

Без солодкого – ніяк

Дівич-вечір не може минути без солодощів. До столу з закусками обов'язково треба додати улюблене печиво, цукерки чи батончики. Солодощі також можна обрати одного кольору, що відповідатиме темі вечірки.

Створіть фон для спільних фото

Такий яскравий дівич-вечір треба обов'язково сфотографувати, аби спогади залишилися на довгий час. Для цього необхідно облаштувати фотозону. Її можна створити, прикрасивши стіну кульками, гірляндами, паперовими квітами тощо. Особливо атмосферно будуть виглядати світлини, зроблені на поляроїдну камеру.



Підготуйте фотозону / Фото Freepik

Солодкі подарунки на завершення

Подбайте про подарунки, які гості отримають після завершення вечірки. Найкращим варіантом стануть солодощі, невеликі сувеніри чи речі, які нагадуватимуть про вечірку.