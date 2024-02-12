У найромантичніший день року вона також має бути легкою й водночас романтичною. Так, пропонуємо 5 зачісок до Дня закоханих, які легко можна повторити вдома.

Дивіться також Трендовий чубчик у 2024 році: на які стрижки варто звернути увагу

Легкий пучок

Легкий й трохи скуйовджений пучок створить дуже романтичний образ. Для того, аби самостійно зробити таку зачіску, необхідно накрутити волосся й зібрати його у хвіст. На цьому етапі необхідно залишити декілька накручених пасм біля обличчя, що додасть образу невимушеності.

З волосся, яке зібрали у хвіст, необхідно зробити легкий пучок. За рахунок того, що волосся заздалегідь накрутили, вдасться створити текстуровану зачіску, яка надасть романтичного настрою.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Об'ємні локони

Локони – це завжди вдала зачіска. Вона пасує чи не до будь-якого стилю, образу чи свята. День закоханих не виняток, тому сміливо можна робити таку зачіску.

Аби локони довше трималися, то після стайлера варто використати бігуді. Їх варто тримати доти, поки волосся повністю не охолоне після завивки.

Високий гладкий хвіст

Високий гладкий хвіст може додати образу сексуальності, адже волосся повністю зібране угорі, а партнер зможе насолоджуватися усією красою вигинів тіла своєї другої половинки. До того ж – таку зачіску зробити дуже легко.

Щоб високий хвіст тримався максимально довго, краще скористатися різними засобами для вкладання волосся – пінки, гелі, лак тощо.

"Хвилі Сирени"

Стилісти зазначають, що до Дня закоханих можна створити зачіску у стилі міфічних істот – Сирен. Для цього також необхідно накрутити волосся. Однак робити це необхідно лише в одному напрямку, а також проділ волосся має бути збоку.

Напівхвіст – тренд 2024 року

Напівхвіст став трендовою зачіскою усього 2024 року, тому можна сміливо робити таку зачіску. Для цього необхідно відділити верхню частину волосся та зав'язати їх у високий хвіст.

Для об'єму волосся можна завити. Хвилясте волосся додасть багатошаровості, а також зробить образ більш романтичним.