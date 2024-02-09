Чубчик допомагає гарно обрамити обличчя та створює стильний образ. Варто лише обрати, яку саму стрижку ви хочете обрати, та врахувати, що її необхідно вкладати чи не кожного дня.

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Трендовий чубчик-шторка

Легкий чубчик-шторка ідеально обрамляє обличчя та надає образу вишуканості. Трендову стрижку можна поєднувати з різними стилями та структурою волосся: недбалі хвилі, кучеряве волосся, гладеньке чи пишне. Також чубчик-шторка вдало поєднується з різними зачісками й плетіннями.

Цей стиль сягає корінням у 60 – 70-і роки минулого століття. Нині ж така стрижка дещо видозмінена. Градуйований чубчик зазвичай носять із центральним проділом та має більшу довжину з боків. До слова, це допомагає підкреслити вилиці.

Приклад чубчика-шторки

Чубчик-шторка також неймовірно гарно поєднується з бобом, багатошаровою стрижкою, а також пасуватиме як густому волоссю, так і тонкому.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Тонкий чубчик

Тонкий чубчик – це м'ята та легка версія прямого чубчика. Він пасує до об'ємних стрижок, а також є дуже універсальним та практичним. Тонкий чубчик пасує будь-якому типу волосся. До прикладу, така стрижка пасуватиме жінкам з густим волоссям, адже за допомогою неї навколо обличчя буде менше густих пасм, що додасть образу легкості.

Вкладати такий чубчик досить просто. Достатньо скористатися феном та круглою щіткою, аби надати волоссю бажаної форми.

Приклад тонкого чубчика

Бічний чубчик

Повертається у тренди й бічний чубчик. У такій стрижці передня частина волосся підстрижена коротше за решту й зачесане на бік. Такий чубчик має розташовуватися під кутом до чола й повторює природний вигин лінії росту волосся.

Приклад бічного чубчика

Бічний чубчик пасує багатошаровим та текстурним стрижкам. До слова, така стрижка підкреслює не лише вилиці, а й очі.