Експерти кажуть, що частота миття залежить від типу волосся. Тож, як часто слід мити голову власницям різних типів та як підтримувати волосся у гарному стані, розповідаємо далі.

До теми Топ помилок, яких слід уникати під час миття голови, якщо хочете мати здорове волосся

Як часто треба мити голову

Деякі люди просто думають, що їм потрібно мити волосся щодня, інакше воно стане дуже жирним. Якщо дадуть собі шанс, вони, можливо, побачать, що насправді це не потрібно їм настільки часто,

– каже доктор Ентоні Россі, асистент дерматолога і науковий співробітник Асоціації Американської академії дерматології.

Частота миття волосся залежить від безлічі факторів, включно з типом волосся, схильністю до жирності шкіри голови та рівнем вашої активності.

Занадто часте миття може призвести до сухості й тьмяності волосся, а скупчення жиру через недостатнє миття також може призвести до появи неприємного запаху та лущення.

Россі зазвичай радить своїм пацієнтам мити голову один або два рази на тиждень. Але якщо ви пройшли процедуру, яка робить ваше волосся сухішим, наприклад, висвітлили локони, зробили хімічну завивку, можливо, вам варто мити його рідше, ніж раз на тиждень, щоб уникнути ламкості волосся або посічених кінчиків.

Якщо ж у вас дуже жирна шкіра голови, вам, можливо, доведеться мити її один раз на день. Ваш вік теж може зіграти роль.

У період статевого дозрівання у нас спостерігається сплеск гормонів, тому сальні залози можуть збільшуватися. Це причина, чому у людей з'являються підліткові прищі,

– сказав Россі.

У підлітковому віці шкіра голови у дітей може стати більш жирною, тому може бути корисно частіше мити волосся.

Крім того, волосся може бути більш схильним до сухості або ламкості, якщо воно кучеряве. Занадто часте миття може погіршити ситуацію, тому густе кучеряве волосся зазвичай не потрібно мити щодня або навіть щотижня.

Але вам слід мити його хоча б раз на два-три тижні, щоб шкіра голови й волосся залишалися чистими й здоровими,

– наголошує експерт.

Доглядати за волоссям варто і між миттям / Фото Freepik

Як доглядати за волоссям між миттям

Догляд за волоссям і шкірою голови відбувається не тільки в душі. У перервах між миттям варто дотримуватися гігієни шкіри голови. Розчісуйте волосся, видаляючи омертвілі клітини шкіри та сміття. Також масаж шкіри голови дуже корисний.

Крім того, між миттям необов'язково використовувати шампунь, але ви можете використовувати незмивний кондиціонер або олії для шкіри голови, які допомагають живити й зволожувати її.

Якщо ж ви регулярно пітнієте під час тренувань, вам не потрібно щоразу мити волосся шампунем, якщо тільки не спостерігається надмірний ріст бактерій або волосся чи шкіра голови не починають пахнути. Просто прополощіть волосся водою під душем.

Натомість, коли відвідуєте басейн, одягайте шапочку, адже хлор може зробити волосся сухим і ламким. Одразу ж після плавання помийте голову шампунем і кондиціонером глибокої дії, спеціально розробленими для плавців, щоб поповнити зволоження.

Разом з тим, хоч більшість сухих шампунів вважаються безпечними для волосся, не варто покладатися на них часто. Речовини сухих шампунів накопичуються біля коріння, що не дуже корисно.

Додамо, що якщо ви відчуваєте постійні проблеми зі шкірою голови або волоссям, наприклад, маєте лупу, випадіння або ламкість, слід звернутися до сертифікованого дерматолога.