День Валентина: 5 ідей для романтичного побачення з вином

У День закоханих варто приділити якомога більше часу один одному. Провести день за містом чи створити затишну атмосферу вдома за келихом вина? Саме час подумати про сценарій найкращого романтичного побачення у це свято.

Якщо у вас досі немає ідей, як провести День Валентина, візьміть до уваги один із наших варіантів. І, звісно ж, не забудьте захопити пляшку хорошого вина за нашими рекомендаціями, аби це свято запам’яталося вам чудовою атмосферою та яскравими емоціями.

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Арт-вечірка з вином

Придбайте парний сертифікат на художній майстер-клас із вином і пориньте у чарівний світ творчості. Таке побачення запам’ятається надовго і підійде навіть тим, хто зовсім не вміє малювати. У цьому майстер-класі головне – це емоції, які ви відчуваєте під час створення власної картини.

Вам видадуть усі необхідні матеріали, а також – пригостять келихом вина. Ви можете довіритись смаку організаторів або ж взяти пляшку вина на свій смак. Ви ще довго будете згадувати такий цікавий для вас обох досвід.

Намалюйте свою першу картину разом з коханим, насолоджуючись келихом вина / Фото bodo

Яке вино порадимо? Спробуйте SHABO Reserve Шардоне. Це чудове витримане біле сухе зачарує вас ароматами свіжих, соковитих фруктів - персику, абрикоса, обліпихи і тонкими нотами витримки (вершки, ваніль), і свіжим, округлим фруктовим смаком. Впевнені, що завдяки цьому Шардоне натхнення до вас обов’язково прийде!



Придбати це вино можна онлайн в інтернет-магазині shaboshop.

Вразити Інстаграм

Зробіть своєму коханому подарунок: оберіть хорошого фотографа та влаштуйте парну фотосесію. Якщо буде хороша погода, вирушайте у парк або за місто, де вийдуть мальовничі кадри. Або ж організуйте зйомку в студії чи прямісінько у вас вдома. А щоб розслабитись та почуватися більш розкуто, налийте по келиху свого улюбленого вина. Після такого побачення залишаться не лише прекрасні емоції, а й ваші щасливі фото – спогади, які будуть з вами поруч завжди.

Влаштуйте романтичну фотосесію для двох / Фото freepik

Для романтичної фотосесії потрібен особливий настрій, і що ж його може створити краще, ніж келих холодного ігристого? Тож радимо вам обов’язково прихопити з собою пляшку білого ігристого SHABO Speсial Edition брют. Зверніть увагу на те, що вона обов’язково має бути добре охолодженою – до температури +10С, так це вино смакує найкраще! Охолодили? Наливайте у високий келих flute і насолоджуйтесь елегантним ароматом цього ігристого з тонами білих квітів, цитрусових і яскравими нотками груші і персика, а також - освіжаючим, тривалим і збалансованим смаком з виразною і гармонійною кислотністю. Вдалої вам фотосесії!

Придбати ігристе SHABO Speсial Edition брют можна в один клік в інтернет-магазині shaboshop.

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Найкращий спосіб отримати нові враження у цей день – відправитись разом до іншого міста чи навіть країни (звісно, з урахуванням сьогоднішніх обмежень). Чудовим варіантом буде стильний котедж у засніжених Карпатах тільки для вас двох. Лише уявіть цей чарівний ранок: смачний сніданок із коханим і вид з вікна на прекрасні гори. До речі, у таких будиночках або поблизу них часто пропонують розслабитись у гарячих чанах, які стоять надворі. Тож беріть із собою пляшечку вина та проведіть ці кілька годин наодинці зі своїм коханим, відпочиваючи у приємній воді з карпатськими травами.

Відпочинок у чанах – справжній релакс для вас обох / Фото spravzhnichany

От тут вам потрібнe вино, котре створить атмосферу затишку і релаксу. Спробуйте м’яке, елегантне витримане Мерло з колекції SHABO Reserve! Насичено-червоний колір цього вина з легкими фіолетовими відтінками чудово виглядатиме у келиху, аромати ожини, черешні, малини, дикої сливи і прянощів нагадають про тепле літо, м’який, округлий смак з делікатними танінами заколисає і розслабить. Релаксуйте на здоров’я!

Придбати SHABO Reserve Merlot дуже просто в інтернет-магазині shaboshop.

Все як вперше

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Нехай це буде ваше "друге перше побачення". Відтворіть до найдрібніших деталей той день, коли ви вперше пішли на побачення зі своїм коханим: знайдіть схожий (або й такий самий) одяг, відвідайте той самий заклад, пройдіться вуличками, якими ви тоді довго гуляли, чи увімкніть музику, під яку ви танцювали. І звісно ж, доберіть вино, яке асоціюється у вас з тим особливим днем, адже саме смаки та аромати найкраще переносять нас у часі. Це буде для вас зворушливим та приємним досвідом.

Варто пережити свою першу зустріч ще раз / Фото Pexels

Таке романтичне побачення потребує особливого вина. Для довгої і задушевної бесіди радимо десертний херес SHABO Reserve! Витримане і благородне вино золотистого кольору, з насиченим, довгим, округлим ароматом, у котрому домінують відтінки підсмажених лісових горіхів – те, що треба. Смакувати його треба, не кваплячись, насолоджуючись кожним ковтком, так само, як і кожним словом, кожною хвилиною цього побачення. Делікатний букет, солодкуватий присмак смаженого лісового горіха і мигдалю і елегантний солодкий горіховий посмак цього десертного хересу стане ідеальним акомпанементом для вашої зустрічі.



Придбати десертний херес SHABO Reserve дуже просто в інтернет-магазині shaboshop.

Ти, я і Netflix

Зверніться до перевіреної роками класики: романтичну вечерю ще ніхто не скасовував. Влаштуйте вечір, про який давно мріяли ви обоє. Прийміть разом ванну з ароматною піною, нікуди не поспішаючи та насолоджуючись одне одним. Далі вас налаштує на відповідний настрій легка вечеря з улюблених страв. Не забудьте й про декор: затишну атмосферу створять м’які подушки, багато ароматичних свічок, оригінальні гірлянди. Влаштуйте собі кіновечір з романтичними кінострічками та смачним вином, загорнувшись у ковдри та обійми один одного.

Неймовірний романтичний вечір можна влаштувати й вдома / Фото Pexels

Найромантичніше вино для найромантичнішої вечері у День закоханих? Звісно ж, SHABO Grande Reserve Cabernet. Вишукане і комплексне, це особливе вино – саме для двох. Це насичене Каберне має глибокий рубіново-червоний колір – колір кохання і навіть пристрасті. Якщо маєте декантер – чудово! Дайте цьому вину провести близько години у декантері, перш ніж налити його у келихи, щоб аромат проявив себе у всій своїй красі. Він розкриється ідеально збалансованими відтінками стиглих плодів – чорної смородини, малини, вишні. Також відчутні у ньому елегантні ноти витримки в дубі. Яскравий смак Каберне з відтінками стиглих темних і червоних фруктів, з розкішними танінами, добре збалансований, з тривалим посмаком, ідеально підійде до вашої вишуканої вечері, а допити цю пляшку буде дуже приємно під романтичну кінострічку.

Придбати SHABO Grande Reserve Cabernet зручно і швидко можна в інтернет-магазині shaboshop.