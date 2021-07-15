День вдався: 10 випадків, коли людям несподівано пощастило: фото

Життя частенько підкидає нам неочікувані сюрпризи, які ніби й незначні, але справді чудові. Оцініть ці круті фотографії – можливо, вже завтра на вас також чекає несподівана приємність!

Ці хлопці та дівчата, знаєте, справді щасливі люди! Вони навчилися насолоджуватися дрібничками і хочуть передати це позитивне вміння й вам. Адже з таким настроєм кожен день перетворюється в нову пригоду, яка готує різні чудові несподіванки.

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Песик випадково приніс додому трюфель

Фото Reddit jbnetworktech

В коробці мала бути одна піца, а виявилося дві!

Фото pikabu gogadze

Дівчина пірнала у водоймі і знайшла діамант!

Фото Reddit NickSzoke3

Щастя буває різним. У хлопця впав пончик, але приземлився він на куртку, а не на підлогу

Фото Reddit Daforce4

Дівчина знайшла 31 конюшину на прогулянці, і вона щаслива!

Фото Reddit welcometodennyshoe

Пощастило!

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна

Фото Reddit sopadebombillas

Дзеркало вже падало, але його якось врятувала зубна щітка

Фото Imgur the_drunk_cat

Хлопець знайшов гроші у старій листівці

Фото Reddit Deviantass123

За одну ніч океанський приплив майже добрався до палатки

Фото Reddit kushbluntlifted

​Цікаво Сім'я хотіла зробити красиве фото біля дерева: у них ледь не влучила блискавка

Чоловік сів вечеряти і знайшов перлину!

Фото Imgur matrixzone5