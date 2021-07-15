Эти парни и девушки, знаете, действительно счастливые люди! Они научились наслаждаться мелочами и хотят передать это положительное умения и вам. Ведь с таким настроем каждый день превращается в новое приключение, которое готовит для вас различные замечательные неожиданности.
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