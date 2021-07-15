Эти парни и девушки, знаете, действительно счастливые люди! Они научились наслаждаться мелочами и хотят передать это положительное умения и вам. Ведь с таким настроем каждый день превращается в новое приключение, которое готовит для вас различные замечательные неожиданности.

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Песик случайно принес домой трюфель

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В коробке должна была быть одна пицца, а оказалось две!

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Девушка ныряла в водоем и нашла бриллиант!

Фото Reddit NickSzoke3

Счастье бывает разным. У парня упал пончик, но приземлился он на куртку, а не на пол

Фото Reddit Daforce4

Девушка нашла 31 клевер на прогулке, и она счастлива!

Фото Reddit welcometodennyshoe

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Повезло!

Фото Reddit sopadebombillas

Зеркало уже падало, но его как-то спасла зубная щетка

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Парень нашел деньги в старой открытке

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За одну ночь океанский прилив почти добрался до палатки

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Мужчина сел ужинать и нашел жемчужину!

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