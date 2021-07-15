Удивительно, но им удалось зафиксировать момент удара молнии на одной из фотографий. Снимок можете посмотреть в конце материала.

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Изобель, Рейчел и Эндрю Джобсоны устроили себе спокойную велопрогулку по улицам Лондона, которая довольно быстро закончилась из-за непогоды. Они спрятались под небольшое дерево – и это была серьезная ошибка.

Брату и сестрам стало немного скучно, поэтому они начали делать фотографии на память об этой прогулке. Все было нормально, пока их резко не ослепило: в дерево попала молния.

Внезапно я оказалась на земле и ничего не слышала, кроме этого пронзительного жужжання, – рассказывает Изабель.

Брат и сестры попали в больницу / Фото Isobel Jobson BBC

Семья сразу оказалась на земле: Изобель не могла пошевелить правой рукой и потеряла слух; Рейчел получила ожоги на бедре и животе а брат находился в шоковом состоянии. Прохожие сразу вызвали медиков, которые госпитализировали брата и сестер.

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К счастью, они живы и здоровы, хотя и были серьезно напуганы. Медики считают, что им безумно повезло. Теперь на память об этом моменте у брата и сестер действительно уникальная фотография.

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Момент удара молнии / Фото Isobel Jobson BBC