Сначала родители Эбби не поверили, что она нашла древнее послание. Им казалось, что это обычный мусор: бутылка была очень старой. Но история имела свое продолжение: как только родители вытащили пробку, оттуда выпали разные письма.

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Эбби сначала сказала, что она с сестрой нашла письмо в бутылке. Она до последнего думала, что это были сокровища, – вспоминает мама девочки.

Эбби со своей сестрой / Фото Kelsey Walling

На листах різними мовами було написано "Поточне дослідження океану" разом з датою – липень 1984 року. Також автори записки вказали свою адресу – місто Тьосі, Японія, Клуб природничих наук середньої школи.

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Родители были очень удивлены, ведь они нашли бутылку на Гавайях. Значит, что она за все время преодолела более 6 тысяч километров. Родные попытались найти авторов послания, но пока ничего не удалось сделать.

Фрагменты писем / Фото Kelsey Walling

Мы искали сайт школы, но все там было написано на японском языке. Мы ничего не поняли. Сейчас собираемся заламинировать письма и отправить их по почте по тому адресу, который был в записке. Видимо, авторам этой идея сейчас, как минимум, 50-55 лет, – отметила мама девочки.