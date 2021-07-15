Спершу батьки Еббі не повірили, що вона знайшла давнє послання. Їм здавалося, що це звичайне сміття: пляшка була дуже старою. Та історія мала своє продовження: як тільки батьки витягнули корок, звідти випали різні листи.

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

Еббі спершу сказала, що вона з сестрою знайшла лист у пляшці. Вона до останнього думала, що це були скарби, – згадує мама дівчинки.

Еббі з сестрою / Фото Kelsey Walling

На листах різними мовами було написано "Поточне дослідження океану" разом з датою – липень 1984 року. Також автори записки вказали свою адресу – місто Тьосі, Японія, Клуб природничих наук середньої школи.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Батьки були дуже здивовані, адже вони знайшли пляшку аж на Гаваях. Отож, вона за увесь час подолала понад 6 тисяч кілометрів. Рідні спробували знайти авторів послання, та поки нічого не вдалося зробити.

Фрагменти листів / Фото Kelsey Walling

Ми шукали сайт школи, але все там було написано японською мовою. Ми нічого не зрозуміли. Зараз збираємося заламінувати листи та відправити їх поштою за тою адресою, яка була в записці. Мабуть, авторам цієї ідея зараз, як мінімум, 50-55 років, – зазначила мама дівчинки.