Десерти від Крістіана Діора: готуйте, як французький кутюр'є

Хочете здивувати рідних оригінальними стравами? Запозичте рецепт у Крістіана Діора і готуйте цікаві десерти з новим "модним віянням".

Відомий французький модельєр захоплювався не лише витонченими жіночими силуетами та розкішними сукнями. Серед його хобі також була кулінарія і садівництво. У матеріалі 24 каналу розповімо секрети особливих страв відомого кутюр'є, які ви зможете повторити вдома.

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Сніданок, як у Крістіана Діора

Діор обожнював запрошувати у свій дім гостей, адже це була чудова нагода почастувати ще когось своїми кулінарними витворами. Свій особливий блокнот він невпинно поповнював новими рецептами та вдосконалював старі. У збірнику Діора були як прості селянські страви, так і представники високої французької кухні. Іноді він жартував, що якщо з кар'єрою дизайнера не поталанить, то він піде в кухарі. І справді, йому вдавалось творити не лише в ательє, але й на кухні.

Через 15 років після смерті Діора, а саме у 1972 році, його особливий кулінарний блокнот інтерпретували у книгу з рецептами La Cuisine Cousu-Main, що у перекладі означає "Кухня ручної роботи". Кулінарні витвори вміло доповнив іронічними ілюстраціями художник Рене Грюо, а книга швидко розлетілась по всьому світу. Для тих, хто сьогодні хоче втілити гастрономічні витвори маестро, модний дім Dior відкрив доступ до книги онлайн. У матеріали ми вирішили поділитись рецептами двох особливих десертів, які зроблять ваш вихідний неповторним.



Ілюстрація з книги La Cuisine Cousu-Main / Фото Dior press

Помпадур (6 порцій)

Інгредієнти:

250 грамів шоколаду;

250 грамів вершкового масла;

4 яйця;

1 столова ложка борошна;

30 грамів вершкового масла.

Спосіб приготування:

Крок 1. Розтопіть в окремих посудинах вершкове масло та шоколад і дайте їм охолонути.

Крок 2. У місткості змішайте розтоплений шоколад, масло, додайте цукор, яйця та борошно.

Крок 3. Перемістіть суміш у форму та поставте на водяну баню. Готуйте на маленькому вогні 40 – 45 хвилин. Опісля дайте охолонути та витягніть з форми.

Крок 4. Куштуйте десерт на наступний день, покривши його заварним кремом.

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Банановий сорбет (8 – 10 порцій)

Інгредієнти:

2 кілограми бананів;

10 скибочок ананасу;

400 грамів цукрової пудри;

сік 4 лимонів та 4 апельсинів;

1 великий крем-фреш.

Спосіб приготування:

Крок 1. Очистьте банани та помістіть їх у блендер разом з ананасами. Перетворіть у пюре. Додайте цукор, апельсиновий сік, лимонний сік та крем-фреш. Суміш добре перемішайте.

Крок 2. Помістіть десерт у холодильник до повного охолодження, а тоді перекладіть у морозильну камеру.

Крок 3. Подавайте ніжний сорбет з холодним абрикосовим соус. Для цього змішайте фруктовий джем з невеликою кількістю води та полийте десерт.