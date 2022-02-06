Известный французский модельер восхищался не только изящными женскими силуэтами и роскошными платьями. Среди его хобби также была кулинария и садоводство. В материале 24 канала расскажем секреты специальных блюд известного кутюрье, которые вы можете повторить дома.

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Завтрак, как у Кристиана Диора

Диор обожал приглашать в свой дом гостей, ведь это была прекрасная возможность угостить еще кого-нибудь своими кулинарными творениями. Свой особый блокнот он постоянно пополнял новыми рецептами и совершенствовал старые. В сборнике Диора были как простые крестьянские кушанья, так и представители высокой французской кухни. Иногда он шутил, что если с карьерой дизайнера не повезет, то он уйдет в повара. И действительно, ему удавалось творить не только в ателье, но и на кухне.

Через 15 лет после смерти Диора, а именно в 1972 году, его особый кулинарный блокнот интерпретировали в книгу с рецептами La Cuisine Cousu-Main, что в переводе означает "Кухня ручной работы". Кулинарные произведения умело дополнил ироническими иллюстрациями художник Рене Грюо, а книга быстро разлетелась по всему миру. Для тех, кто сегодня хочет олицетворить гастрономические произведения маэстро, модный дом Dior открыл доступ к книге онлайн. В материале мы решили поделиться рецептами двух особых десертов, которые сделают ваш выходной неповторимым.



Иллюстрация из книги La Cuisine Cousu-Main / Фото Dior press

Помпадур (6 порций)

Ингредиенты:

250 граммов шоколада;

граммов 250 граммов сливочного масла;

4 яйца;

1 столовая ложка муки;

30 граммов сливочного масла.

Способ приготовления:

Шаг 1. Растопите в отдельных емкостях сливочное масло, шоколад и дайте им остыть.

Шаг 2. В емкости смешайте растопленный шоколад, масло, добавьте сахар, яйца и муку.

Шаг 3. Переместите смесь в форму и поставьте на водяную баню. Готовьте на маленьком огне 40 – 45 минут. Затем дайте остыть и вытащите из формы.

Шаг 4. Попробуйте десерт на следующий день, покрыв его заварным кремом.

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Банановый сорбет (8 – 10 порций)

Ингредиенты:

2 килограмма бананов;

10 ломтиков ананаса;

400 граммов сахарной пудры;

граммов сок 4 лимонов и 4 апельсинов;

1 большой крем-фреш.

Способ приготовления:

Шаг 1. Очистите бананы и поместите их в блендер вместе с ананасами. Превратите в пюре. Добавить сахар, апельсиновый сок, лимонный сок и крем-фреш. Смесь хорошо перемешайте.

Шаг 2. Поместите десерт в холодильник до полного охлаждения, затем переложите в морозильную камеру.