Наразі загальна довжина її нігтів – 1 306,58 сантиметра. Найдовший ніготь на великому пальці правої руки, його довжина – 138,94 сантиметра, а найкоротшим – на лівому мізинці довжиною 109,2 сантиметра.

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Труднощі у повсякденні

Прості справи, які для більшості здаються найпростішими, такі як похід до вбиральні, застібання ґудзиків та блискавок на пальто можуть стати дуже складними для володарок дуже довгих нігтів. З такими проблемами стикається жінка з найдовшими на планеті нігтями Діана Армстронг.

Рекордсменка поділилася, що з такою довжиною вона може носити лише певні типи одягу. Діана Армстронг також відмовилася від водіння.

Окрім того, жінка поділилася, що їй важко користуватися громадським туалетом. Вона розповіла, що завжди обирає найбільшу кабінку, оскільки у менших їй незручно.

Коли я йду до ванної, це буде те саме, як і для будь-якої іншої людини, просто я працюю зі своїми нігтями, мабуть, інакше, як вони. Я використовую багато туалетного паперу. Я не намотую його на руку, як це роблять деякі люди, я не можу цього зробити, бо так не спрацює,

– зізналася жінка.

Діана Армстронг також розповіла, що миє руки не так, як більшість людей. Жінка не може мити одночасно дві руки, оскільки їй не зручно наливати мило й розтирати його долонями.

Як жінка доглядає за нігтями

Жінка розповіла, що доглядати за такими довгими нігтями дуже складно. Так, вона підпилює і полірує нігті лише раз на чотири – п'ять років, тому що це займає багато часу. Окрім того, майстри не хочуть працювати з такими довгими нігтями, оскільки це займе дуже багато часу. Востаннє жінка робила професійний манікюр 20 років тому.

Діана додала, що на таку довжину треба близько 15 пляшечок лаку, а на роботу – майже чотири дні. Лише на один ніготь майстру необхідно до 5 годин. Доглядати за нігтями жінці допомагають її онуки. Щоправда, фарбують вони їх не звичайними пензлями, а губкою.