Весь цей час 95-річна Мері Пайн та її молодший брат – 94-річний Боб Тейлор підтримували тісний зв'язок і щодня розмовляли телефоном, та не мали можливості побачитись особисто, адже живуть в різних штатах. А з початком пандемії зробити це стало ще важче.

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За ці 5 років багато що змінилось у житті родини. Зокрема, Мері переїхала до будинку для літніх людей у штаті Пенсільванія, де тепер нею опікуються працівники. Тоді як Боб весь цей час жив в Атланті, штат Джорджія.

Мері також робила йому сюрпризи

Востаннє вони бачились і проводили час разом особисто 5 років тому, на День народження Боба. Тоді жінка також подолала довгий шлях і несподівано з'явилась на святі в Атланті, приємно здивувавши родину та свого молодшого брата.

Цього року Боб вирішив, що саме час зробити те саме у відповідь і ощасливити старшу сестру. У компанії двох свої найстарший онучок чоловік відправився у подорож машиною довжиною у 13 годин, щоб зустрітись з Мері у Пенсільванії саме на її ювілей – 95-ий День народження.

94-річний чоловік відправився у довгу подорож, щоб зробити сюрприз старшій сестрі / Фото happily news

Боб вирішив зустріти сестру у холі будинку для літніх людей, де вона зараз проживає. А онукам, Морган Тейлор та Кензі Хардін, довірили знімати відео момент щасливої зустрічі родичів після такої довгої розлуки.

Коли Мері, яка й не підозрювала про сюрприз, зайшла до приміщення і побачила, хто на неї чекає, то просто не змогла стримати емоцій.

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95-річна бабуся розплакалась під час зустрічі з братом після 5-річної розлуки / Скриншот з відео happily

Вона не могла повірити, що нарешті бачить свого молодшого брата. Із широко розкритими очима жінка кинулась міцно обіймати Боба.

Я не могла стримати сліз. Я дуже щаслива, що він зміг побачити її знову, а її реакція – просто безцінна. Я знаю, що їх обох переповнила радість і любов. Це все, чого я могла б хотіти як онука,

– зізнається 27-річна онука Морган Тейлор

Цією витівкою чоловік довів свою сестру до сліз радості: вона почала плакати просто у нього на плечі. На День народження для жінки не могло й бути кращого подарунку.

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Повне відео цієї зворушливої зустрічі нікого не залишить байдужим: