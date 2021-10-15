Все это время 95-летняя Мэри Пайн и его младший брат – 94-летний Боб Тейлор поддерживали тесную связь и ежедневно разговаривали по телефону, но не имели возможности увидеться лично, ведь живут в разных штатах. А с началом пандемии сделать это стало еще труднее.

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За эти 5 лет многое изменилось в жизни семьи. В частности, Мэри переехала в дом престарелых в штате Пенсильвания, где теперь о ней заботятся работники. Тогда как Боб все это время жил в Атланте, штат Джорджия.

Мере также делала ему сюрпризы

Последний раз они виделись и проводили время вместе лично 5 лет назад, в День рождения Боба. Тогда женщина также преодолела долгий путь и неожиданно появилась на празднике в Атланте, приятно удивив семью и своего младшего брата.

В этом году Боб решил, что самое время сделать то же в ответ и осчастливить старшую сестру. В компании двух своих старший внучек мужчина отправился в путешествие на машине длиной в 13 часов , чтобы встретиться с Мэри в Пенсильвании как раз на ее юбилей – девяносто пятый День рождения.

94-летний мужчина отправился в долгое путешествие, чтобы сделать сюрприз старшей сестре / Фото happily news

Боб решил встретить сестру в холле дома престарелых, где она сейчас живет. А внучкам, Морган Тейлор и Кензи Хардин, доверили снимать на видео момент счастливой встречи родственников после такой долгой разлуки.

Когда Мэри, и не подозревавшая о сюрпризе, зашла в помещение и увидела, кто ее ждет, то просто не смогла сдержать эмоций.

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95-летняя бабушка расплакалась во время встречи с братом после 5-летней разлуки / Скриншот с видео happily

Она не могла поверить, что наконец видит своего младшего брата. С широко раскрытыми глазами женщина бросилась крепко обнимать Боба.

Я не могла сдержать слез. Я очень счастлива, что он смог увидеть ее снова, а ее реакция – просто бесценна. Я знаю, что их обоих переполнила радость и любовь. Это все, что я могла бы хотеть как внучка,

– признается 27-летняя внучка Морган Тейлор

Этой выходкой мужчина довел свою сестру до слез радости: она начала плакать прямо у него на плече. На День рождения для женщины не могло быть лучшего подарка.

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