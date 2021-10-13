Мужчина несколько раз полностью менял жизнь

Джа Хен Ли родился в 1910 году в Корее, где много лет руководил ювелирным магазином. После выхода на пенсию, 40 лет назад, мужчина переехал в бразильский город Сан-Паулу . Но уже через 10 лет, из-за загрязнения города, он снова искать лучшего места – и переехал в Канаду, пишут в Surrey now-leade.

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Его выбор пал на эту страну не просто так. Мужчина много путешествовал по Австралии и Канаде и четко решил, где ему будет наиболее комфортно. Так, примерно в 80 лет он начал жить в Канаде.

У Джа Хена Ли действительно большая семью. У него с женой, которой уже, к сожалению, нет в живых, есть 3 сына, 2 дочери и 15 внуков: "Всех своих правнуков и праправнуков он даже посчитать не может", – смеется Шери Браун, которая работает в доме престарелых "Amenida Seniors Community". Работники этого заведения сейчас ухаживают за долгожителем.

Самый старый мужчина Канады празднует 111 лет / Фото фейсбук Amenida Seniors Community

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Праздник прошел грандиозно

В "Amenida Seniors Community" устроили для Джа Хен Ли шумное празднование, которое напоминало бы мужчине о его родине: зал с гостями и фуршетом украсили надписями на корейском языке, цветами и шариками, в качестве музыкального сопровождения пригласили саксофониста, а развлекали всех традиционные корейские танцы.

В доме престарелых устроили праздник долгожителю / Фото фейсбук Amenida Seniors Community

В доме престарелых устроили праздник долгожителю / Фото фейсбук Amenida Seniors Community

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На празднике Джа Хен Ли нашел время, чтобы сказать несколько слов благодарности и поделиться советами для тех, кто также хотел бы прожить так долго , как он:

Секрет заключается в том, чтобы ежедневно выполнять упражнения, улыбаться, окружать себя хорошими друзьями и родными, иметь веру в сердце и стараться не слишком напрягаться в повседневной жизни,

– говорит мужчина