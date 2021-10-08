В прошлом месяце 98-летний Ройс и 97-летняя Фрэнки из штата Айова праздновали 77-ю годовщину их свадьбы. На праздновании было все, что должно быть на свадьбе: белое платье, свадебный торт и трогательная свадебная фотосессия! Все это пара, которая вместе уже столько десятилетий, пережила впервые.

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Война помешала организовать свадьбу

Влюбленные встретили друг друга во время Второй мировой войны. Они не захотели ждать окончания – и быстро поженились в 1944, за два дня до того, как молодой Ройс должен был ехать на фронт. Поэтому у них тогда не было времени и средств, чтобы тщательно спланировать свадебную церемонию.

Со свадьбы в 1944 году у пары нет никаких фото / Фото Insider

После того как Ройс ушел из воздушных сил, он основал компанию Oelwein Implement Company и работал в местных школах. А Фрэнки в это время была то ассистенткой стоматолога, то цветочницей, то домохозяйкой. Все эти годы им и в голову не приходило устроить свою свадьбу еще раз.

Паре помогли пережить счастливый момент еще раз

Сейчас о супругах заботятся работники дома престарелых в городе Оэльвейн . Они и решили организовать для Ройса и Фрэнки необычное празднование годовщины прямо на заднем дворе их дома со всеми соответствующими атрибутами.

Как настоящая невеста, 97-летняя Фрэнки была одета в белое свадебное платье , украшенное кружевом и жемчугом. Создать нежный образ ей помогла их дочь – Сью Билодо. Ройс тоже не отставал и по этому случаю надел форму военно-воздушных сил США.

Дочь помогла Фрэнки надеть белое свадебное платье / Фото Insider

Фото Insider

На церемонии организаторы даже воссоздали интересную традицию "первого взгляда", когда жених впервые видит свою возлюбленную уже у алтаря.

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Мужчину провели к арке и завязали ему глаза, чтобы он не видел невесты. А Фрэнки тем временем помогли перейти через задний двор, и только когда она предстала перед Ройсом, с него наконец сняли повязку: "Когда он увидел ее, у него была самая большая улыбка в мире" , – сказала дочь.

На праздновании воссоздали традицию "первого взгляда" / Фото Insider

В рамках свадебной фотосессии влюбленные сделали также традиционное фото с торжественным разрезанием праздничного торта, который символически был украшен цифрами 77.

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Пожилая супружеская пара торжественно разрезала свадебный торт / Фото Insider

Работница дома престарелых и фотограф Хиллари Михельсон, которой поручили снимать всю церемонию, призналась, что не могла сдержать слез:

Было трудно не плакать над объективом, ведь я стала свидетелем эмоций этой прекрасной пары, а также увидела, сколько любви команда вложила в организацию этого события для них,

– рассказала фотограф

Другие работники, которые регулярно приходят к Ройсу и Фрэнки и проводят с ними много времени, признались, что давно не видели супругов таким счастливым.