Минулого місяця 98-річний Ройс і 97-річна Френкі зі штату Айова святкували 77-му річницю їх одруження. На святкуванні було все, що має бути на весіллі: біла сукня, весільний торт і зворушлива весільна фотосесія! Усе це пара, яка разом вже стільки десятиліть, пережила вперше.

Читайте також Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині

Війна завадила організувати весілля

Закохані зустріли одне одного під час Другої світової війни. Вони захотіли чекати закінчення – і швидко одружились у 1944, за два дні до того, як молодий Ройс мав їхати на фронт. Тож у них тоді просто не було часу та коштів, щоб ретельно спланувати весільну церемонію.

З весілля у 1944 році пара не має жодного фото / Фото Insider

Після того, як Ройс пішов з повітряних сил, він заснував компанію Oelwein Implement Company та працював у місцевих школах. А Френкі в цей час була то асистенткою стоматолога, то квіткаркою, то домогосподаркою. Всі ці роки їм і на думку не спадало влаштувати своє весілля ще раз.

Парі допомогли пережити щасливий момент ще раз

Зараз про подружжя піклуються працівники будинку для літніх людей у місті Оелвайн. Вони ж і вирішили організувати для Ройса та Френкі незвичайне святкування річниці просто на задньому дворі їх будинку з усіма відповідними атрибутами.

Як справжня наречена, 97-річна Френкі була одягнута у білу весільну сукню, прикрашену мереживом та перлинами. Створити ніжний образ їй допомогла їх донька – Сью Білодо. Ройс також не відставав і цієї нагоди вдягнув форму військово-повітряних сил США.

Донька допомогла Френкі одягнути білу весільну сукню / Фото Insider

Фото Insider

На церемонії організатори навіть відтворили цікаву традицію "першого погляду", коли наречений вперше бачить свою кохану вже біля вівтаря.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Чоловіка провели до арки та зав'язали йому очі, щоб він не бачив нареченої. А Френкі тим часом допомогли перейти через задній двір, і лише коли вона стала перед Роєм, з нього нарешті зняли пов'язку: "Коли він побачив її, у нього була найбільша посмішка у світі", – сказала донька.

На святкуванні відтворили традицію "першого погляду" / Фото Insider

В рамках весільної фотосесії закохані зробили також традиційне фото з урочистим розрізанням святкового торта, який символічно був прикрашений цифрами 77.

До теми Пара одружилась просто на канадському кордоні: все заради старенької бабусі

Літня подружня пара урочисто розрізала весільний торт / Фото Insider

Працівниця будинку для літніх людей та фотографиня Хіларі Міхельсон, які доручили знімати всю церемонію, зізналась, що не могла стримати сліз:

Було так важко не плакати за об'єктивом, адже я стала свідком емоцій цієї прекрасної пари, а також побачила, скільки любові команда вклала в організацію цієї події для них,

– розповіла фотографиня

Інші працівники, які регулярно приходять до Ройс та Френкі та проводять з ними багато часу, зізнались, що давно не бачили подружжя таким щасливим.

Працівники будинку для літніх людей влаштували їм справжнє свято / Фото Insider