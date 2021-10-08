Минулого місяця 98-річний Ройс і 97-річна Френкі зі штату Айова святкували 77-му річницю їх одруження. На святкуванні було все, що має бути на весіллі: біла сукня, весільний торт і зворушлива весільна фотосесія! Усе це пара, яка разом вже стільки десятиліть, пережила вперше.
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Війна завадила організувати весілля
Закохані зустріли одне одного під час Другої світової війни. Вони захотіли чекати закінчення – і швидко одружились у 1944, за два дні до того, як молодий Ройс мав їхати на фронт. Тож у них тоді просто не було часу та коштів, щоб ретельно спланувати весільну церемонію.
З весілля у 1944 році пара не має жодного фото / Фото Insider
Після того, як Ройс пішов з повітряних сил, він заснував компанію Oelwein Implement Company та працював у місцевих школах. А Френкі в цей час була то асистенткою стоматолога, то квіткаркою, то домогосподаркою. Всі ці роки їм і на думку не спадало влаштувати своє весілля ще раз.
Парі допомогли пережити щасливий момент ще раз
Зараз про подружжя піклуються працівники будинку для літніх людей у місті Оелвайн. Вони ж і вирішили організувати для Ройса та Френкі незвичайне святкування річниці просто на задньому дворі їх будинку з усіма відповідними атрибутами.
Як справжня наречена, 97-річна Френкі була одягнута у білу весільну сукню, прикрашену мереживом та перлинами. Створити ніжний образ їй допомогла їх донька – Сью Білодо. Ройс також не відставав і цієї нагоди вдягнув форму військово-повітряних сил США.
Донька допомогла Френкі одягнути білу весільну сукню / Фото Insider
Фото Insider
На церемонії організатори навіть відтворили цікаву традицію "першого погляду", коли наречений вперше бачить свою кохану вже біля вівтаря.
Чоловіка провели до арки та зав'язали йому очі, щоб він не бачив нареченої. А Френкі тим часом допомогли перейти через задній двір, і лише коли вона стала перед Роєм, з нього нарешті зняли пов'язку: "Коли він побачив її, у нього була найбільша посмішка у світі", – сказала донька.
На святкуванні відтворили традицію "першого погляду" / Фото Insider
В рамках весільної фотосесії закохані зробили також традиційне фото з урочистим розрізанням святкового торта, який символічно був прикрашений цифрами 77.
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Літня подружня пара урочисто розрізала весільний торт / Фото Insider
Працівниця будинку для літніх людей та фотографиня Хіларі Міхельсон, які доручили знімати всю церемонію, зізналась, що не могла стримати сліз:
Було так важко не плакати за об'єктивом, адже я стала свідком емоцій цієї прекрасної пари, а також побачила, скільки любові команда вклала в організацію цієї події для них,
– розповіла фотографиня
Інші працівники, які регулярно приходять до Ройс та Френкі та проводять з ними багато часу, зізнались, що давно не бачили подружжя таким щасливим.
Працівники будинку для літніх людей влаштували їм справжнє свято / Фото Insider