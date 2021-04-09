Ми звикли бачити героїв діснеївських мультфільмів вже у дорослому віці. А художник Алекс Пік уявив, якими кумедними немовлятами вони могли б бути й втілив ідею у своїх малюнках, від яких посмішка сама з'являється на обличчі.

Алекс Пік відомий своїми ілюстраціями, на яких він переосмислює героїв мультфільмів Disney: людей уявляє персонажами повнометражних фільмів, тварин наділяє людською зовнішністю. Цього разу принцеси, русалки та лиходії на його малюнках стали милими немовлятами.

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Художник надихнувся роботами фотографині Карен Марі, яка спеціалізується на дитячих фотосесіях. Жінка раніше робила фото, на якому малюки спали в образах принцес. Алекс Пік був такий вражений цією серією, що не зміг пройти повз і створив власну інтерпретацію. Вгадаєте, хто є хто на цих малюнках?

Малюки в образах принцес / Фото bellybeautifulportraits

8 відомих діснеївських принцес, яких ви точно впізнаєте / Зображення apicollodraws

Художник також надихнувся іншим фото, трохи переробив його та випустив ілюстрацію на підтримку руху Black lives matter зі словами: "Колір не має значення! Важливе життя! Для мене, як для художника і людини, різноманітність – це основа всього!"

Малюки в образах принцес / Фото bellybeautifulportraits

Ілюстрація на підтримку руху Black lives matter / Зображення apicollodraws

Згодом настала черга й відомих лиходіїв, яких Алекс Пік також уявив як звичайних немовлят. Він виклав цю ілюстрацію на свою сторінку в інстаграмі та підписав: "Сподіваюсь, вам подобаються ці маленькі монстри!". Зовсім не віриться, що ці солодкі малюки можуть когось скривдити, чи не так?

"Злі" діснеївські герої в образах малюків / Зображення apicollodraws

А як щодо Русалоньки? Алекс Пік і тут дав волю своїй фантазії: він намалював не лише головну героїню, а й її сімох сестер, доньок Тритона! Такими русалок ще ніхто не бачив.

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Доньки Тритона / Зображення apicollodraws

У наступних малюнках дівчатка вже підросли й самостійно сидять. Ідею для такого малюнка художник також підгледів у талановитої фотографині.

Принцеси трохи підросли / Зображення apicollodraws

Кожну принцесу можна роздивитись детальніше на окремих ілюстраціях. Здається, усі вони мали особливий характер ще у дитинстві.

Принцеси трохи підросли / Зображення apicollodraws